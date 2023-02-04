В Беларуси взлетел самолет-наводчик А-50У: по всей Украине объявлена воздушная тревога 8 4.02.2023, 10:22

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Российская авиация поднялась в небо с аэродрома Мачулищи под Минском.

В Украине утром 4 февраля объявили масштабную воздушную тревогу. Над Беларусью вновь фиксируют активность российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговых групп

Около 09:30-09:40 с аэродрома Мачулищи взлетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У ВКС РФ. При этом пока непонятно, были ли подняты в воздух истребители сопровождения МиГ-31К.

Карта тревог в Украине сейчас выглядит следующим образом:

Напомним, вчера в Беларуси впервые с ноября прошлого года заметили активность авиации в районе «Площадки 400. Купол» под Минском, где может находиться командный центр белорусской группировки ВС РФ.

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