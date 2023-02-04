Майор ВСУ: Крым попадает в оперативное окружение 2 4.02.2023, 12:45

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Украина освободит полуостров при одном условии.

Для освобождения Крыма от российских оккупантов украинским военным сначала нужно выйти к Мелитополю, дальше к Мариуполю и к Азовскому морю. Таким образом будет перерезан сухопутный коридор из РФ к полуострову через оккупированные территории Украины.

Это разрушит путь снабжения российской группировки в Крыму по суше. А дальше защитники Украины могли бы доразрушить Крымский мост, и тогда оккупанты на полуострове оказались бы практически заблокированными. Однако для этого всего нужно дальнобойное оружие. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью «Обозревателю».

«Тогда Крым окажется в оперативном окружении, потому что в таком случае они смогут что-то поставлять только морем, но это уже существенно не повлияет на боеспособность группировки. Тогда мы сможем атаковать военные базы в Крыму, в частности дальнобойными ракетами, и освободить украинский полуостров», – отмечает майор запаса ВСУ.

Когда украинские военные освободят от оккупантов Крымский полуостров, это станет очень сильным политическим ударом по руководству РФ. Главе Кремля уже не удастся оправдаться за такой провал перед своим населением и своими военными. Это может привести к дестабилизации внутри России, после чего Путин уже не сможет удержаться у власти.

«Тогда, думаю, и на поле боя нам будет гораздо проще освободить всю территорию Украины до наших границ», – говорит майор.

В то же время он выразил мнение, что после победы над Россией в войне Украине нужно сделать демилитаризованную зону на расстоянии 200-300 километров от нашей границы. Это поможет не допустить ситуации, когда через пол года или год оккупанты оправятся и снова пойдут в наступление.

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