Ученые выяснили, сколько шагов нужно делать ежедневно для эффективного похудения 4.02.2023, 13:36

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Результат будет через 12 недель.

Американские ученые из Массачусетского университета в ходе исследования нашли очередной способ сбросить лишние килограммы. Специалисты выяснили, сколько шагов нужно делать человеку ежедневно для похудения. Об этом сообщает Daily MedNews.

Доцент кафедры кинезоологии Аманда Палуч рассказала, что для достижения результата в неделю человеку необходимо делать упражнения в среднем и высоком темпе около 150-300 минут. Если перевести эти показатели в суточные, то они окажутся 22 и 45 минут соответственно. Чтобы отследить количество пройденных шагов ученые рекомендуют использовать фитнес-браслеты и умные часы. Также ученые подтвердили, что 10 тысяч шагов в день будет достаточно для поддержания веса.

Недавние исследования показали, что использование гаджетов помогают человеку более эффективно справляться с лишним весом. Это связано с тем, что девайсы четко отображают необходимые данные и «хвалят» владельца за достижение поставленных целей. Самых оптимальных результатов в похудении люди с фитнес-браслетами добивались за 12 недель ежедневной ходьбы.

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