Евро в Беларуси подорожал почти до трех рублей 4.02.2023, 16:27

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Какие курсы валют установили банки на выходные.

«Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,689 рубля, а евро — 2,918 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,71 рубля («Беларусбанк», «Сбер Банк (Беларусь)»), а ниже всего — 2,689 рубля («РРБ-Банк»).

В разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «РРБ-Банк», «Паритетбанк» — 2,686 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,958 рубля («Приорбанк»), а ниже всего — в БНБ-Банк", «Паритетбанк» (2,918 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 2,905 рубля.

Российский рубль банки принимают по 2,8 рубля за 100 российских рублей (только «Паритетбанк» — 2,7995 рубля).

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,9 рубля за 100 российских рублей («Банк Решение»), а самый низкий — 3,825 рубля («ВТБ Банк (Беларусь)», «БНБ-Банк», «РРБ-Банк»).

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