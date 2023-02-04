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Евро в Беларуси подорожал почти до трех рублей

  • 4.02.2023, 16:27
  • 1,978
Евро в Беларуси подорожал почти до трех рублей

Какие курсы валют установили банки на выходные.

«Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,689 рубля, а евро — 2,918 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,71 рубля («Беларусбанк», «Сбер Банк (Беларусь)»), а ниже всего — 2,689 рубля («РРБ-Банк»).

В разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «РРБ-Банк», «Паритетбанк» — 2,686 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,958 рубля («Приорбанк»), а ниже всего — в БНБ-Банк", «Паритетбанк» (2,918 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 2,905 рубля.

Российский рубль банки принимают по 2,8 рубля за 100 российских рублей (только «Паритетбанк» — 2,7995 рубля).

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,9 рубля за 100 российских рублей («Банк Решение»), а самый низкий — 3,825 рубля («ВТБ Банк (Беларусь)», «БНБ-Банк», «РРБ-Банк»).

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