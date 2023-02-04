Невзоров: Всякая диктатура лишь на три процента держится на лютых фанатиках 3 4.02.2023, 16:35

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Журналист рассказал, как российским и белорусским спортсменам попасть на Олимпиаду.

Белорусский фонд спортивной солидарности потребовал от МОК не допускать спортсменов-лукашистов к Олимпиаде. Авторы заявления поддержали усиление спортивных санкций, которые уже действуют в отношении Беларуси и России. Они также призвали МОК всесторонне защищать права украинских и белорусских свободных спортсменов и специалистов.

Известный журналист Александр Невзоров рассказал, что следовало бы сделать российским и белорусским спортсменам, чтобы попасть на Олимпиаду.

— Продолжаются эти бесконечные терки по поводу участия путинских спортсменов в Олимпиаде. Не только путинских, но еще и белорусских, — рассказывает публицист на своем канале. — Дело в том, что теперь к Литве, Латвии, Эстонии и Польше присоединились и Соединенные Штаты Америки, которые призвали Международный олимпийский комитет не пускать ни российских, ни белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024. Причем не пускать ни в каком виде, даже если они будут выступать за Ганну или за Конго.

И здесь надо понимать, что даже молчание, глухое трусливое молчание медийного лица, любой знаменитости — это все равно молчание о войне. Это все равно весомая, серьезная, существенная помощь и путинизму, и его преступлениям.

Всякая диктатура лишь на три процента держится на лютых фанатиках. А основной ее фундамент — это молчуны, трусы и так называемые «ах, все не так однозначцы».

В вопросе войны и в вопросе диктатуры никаких воздержавшихся быть вообще не может в принципе.

Если спортсмену уж совсем невмоготу и хочется кататься, приседать, подпрыгивать на международном уровне — пусть тогда делает официальное заявление о своем отношении к войне и к путинскому фашизму. И тогда на основании этого заявления Международный олимпийский комитет и должен решать, может ли этот персонаж быть допущен или нет? — заключает публицист.

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