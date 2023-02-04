Природные антибиотики: какие продукты нужно есть, чтобы не «цеплялись» болезни 4.02.2023, 16:50

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Некоторые доступные продукты обладают очень полезными свойствами.

Продукты питания имеют разное влияние на человеческий организм. Тогда как некоторые могут лишь нанести вред, другие приносят пользу. Так, эксперты назвали продукты, которые можно заслужено считать природными антибиотиками, защищающими от недугов.

В первую очередь специалисты выделяют чеснок и лук. Они богаты на алицин и фитонциды, которые дают противобактериальный и противовирусный эффект. Активно потреблять чеснок и лук лучше всего в период, когда повышается риск распространения различных респираторно-вирусных инфекций. Примечательно, что они могут помочь и при проблемах с пищеварительной системой или дыхательными путями.

Эффективным природным антибиотиком считается имбирь. Эксперты выявили в нем вещества, которые способны ликвидировать бактерии, вызывающие болезни желудочно-кишечного тракта.

Очень полезным считается хрен. Специалисты отмечают, что он оказывает противобактериальное из-за того, что богат на лизоцим и оливковое эфирное масло. Наиболее распространенное применение этого растения — против простуды и инфекций дыхательных путей.

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