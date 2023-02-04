Белоруска доверилась псевдомилиционеру и лишилась 10 тысяч рублей 4.02.2023, 20:35

Преподаватель колледжа поверила незнакомцу.

В Бобруйске 51-летняя преподаватель колледжа, приняв звонок в вайбере от неизвестного, поверила, что разговаривает с милиционером.

Потерпевшая, как оказалось, знала о методах работы кибермошенников, но все равно стала их жертвой.

Мошенник якобы предостерегал женщину об оформлении кем-то на ее имя кредита. Чтобы не допустить этого, уговорил преподавателя взять на себя такое же финансовое обязательство. После этого с карт-счета женщины ушло 10 тысяч белорусских рублей, сообщили в МВД.

Напоминаем: если поступил звонок любого содержания, в котором выясняется, что необходимо оформить кредит, предоставить реквизиты банковских карт, передать любую информацию, поступающую из финансового учреждения в сообщении, делать это ни в коем случае нельзя.

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