Штурмовая бригада ВСУ «зачистила» от войск РФ плацдарм под Бахмутом 1 5.02.2023, 9:01

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Бой в частной застройке на окраине города показали крупным планом на видео.

3-я Отдельная штурмовая бригада ВСУ показала отработку позиций армии РФ, устроенных в частной застройке на окраине Бахмута в Донецкой области.

Информация обнародована в официальном Telegram-канале бригады.

На видео зафиксирована работа 1-го штурмового батальона 3 ОШБ ВСУ, указано в сообщении.

Первые кадры показывают, чтобы бойцы прибыли на позиции в бронемашинах. Держа оружие наготове, они впрыгивают наружу.

Вокруг – улица среди частной застройки, которую попытались захватить русские войска.

Стрелковое оружие украинских военных поддерживает бронемашина – на миг БМП попадает в кадр.

Бойцы ВСУ продвигаются по улице, стреляя в направлении противника. Командирский голос раздается за кадром – требует одного пулеметчика на помощь.

В определенный момент слышна команда: один из бойцов восклицает, что нужно захватить огневую точку противника, расположенную в доме.

На видео не показывают во всех подробностях реальной схватки. На мгновение зрители видят украинского военного, ведущего бой во дворе одного из домов.

Также доносится досада одного из бойцов: он говорит, что их позицию «спалили».

Силы обороны оказываются внутри дома, возможно того, о котором говорилось выше. Видна разбитая мебель и другие следы боя.

Последние кадры – бойцы ВСУ отдыхают после выполнения задания. Вид у всех уставший, но, похоже, бой прошел успешно.

Отметим, согласно карте боевых действий DeepState, которая составляется на основе отчетов Генштаба ВСУ, армия России смогла продвинуться на несколько сотен метров на южных окрестностях Бахмута. В частности, заметны изменения линии фронта у населенного пункта Иванград.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, бойцы ВСУ выбили «вагнеровцов» с улицы Патриса Лумумбы в Бахмуте.

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