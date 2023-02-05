Лукашисты повысили садистку, снимавшую издевательства над протестующими в 2020 году 15 5.02.2023, 13:01

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Она стала «известной» после видео из актового зала Фрунзенского РУВД.

Сотрудница милицейской пресс-службы Карина Кунгер перешла из РУВД Ленинского района Минска на должность судебного исполнителя в отдел принудительного исполнения Московского района Минска, заметила «Наша ніва».

28-летняя Карина Кунгер снимала на видео избиение и унижение белорусов в актовом зале Фрунзенского РУВД в первые дни после выборов 2020 года. Ее имя было написано на одном из видео, в котором задержанные лежат лицом в пол, закованные в наручники.

В государственных СМИ ее называли официальным представителем Ленинского РУВД Минска. Нынешняя ее работа «обещает повышение зарплаты и статус госслужащего».

Как сообщал вчера сайт Charter97.org, один из анонимных Telegram-каналов, связанных с силовиками, недавно случайно выдал своих администраторов: опубликовал график дежурств личного состава Управления общественных связей МВД, где за двумя сотрудниками закреплен этот самый канал. Подразделение, ответственное за это, имеет аббревиатуру «ОРИКС» – предположительно, это отдел работы в информационно-коммуникационной сфере.

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