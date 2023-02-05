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Острое китайское недовольство

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 5.02.2023, 16:45
  • 6,942
Острое китайское недовольство

Смешно звучат на русском слова из китайских дипломатических заявлений.

Соединенные Штаты сбили китайский аэростат, который прилетел со стороны Канады, вошел в пространство над штатом Монтана, проплыл через всю Америку и был, наконец, сбит над Южной Каролиной. Специалисты будут изучать обломки – не шпионский ли это зонд.

Китай уверяет, что назначение аэростата – метеорология, а попадание его в воздушное пространство над США – случайность. Из МИД Китая пришла отповедь: «Китай выражает острое недовольство и протест из-за применения силы и атаки США на гражданский беспилотный аэростат».

«Острое недовольство». Шикарно. Как будто живот вдруг схватило. Берите, Мария Захарова, на вооружение формулу.

Почему, кстати, российская дипломатия молчит о новом преступлении американской военщины? Не присоединяется к китайскому МИДу? Ведь отличный повод еще раз подчеркнуть агрессивную сущность Америки и укрепить дружбу с Китаем.

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