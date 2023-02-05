Сдать Путина Дмитрий Чернышев

5.02.2023, 17:47

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Из желающих уже выстроилась очередь.

Одна из основных задач кремлевской пропаганды — создать иллюзию, что за Путина подавляющее большинство, а против него — жалкая кучка отщепенцев.

Следите, дескать, за руками. За Путина: вторая армия мира, отважные чекисты, доблестная полиция, чеченские кадыровцы, бдительный ФСИН, все чиновники, все бюджетники, все пенсионеры, все учителя и все попы. За Путина все ветераны, весь блокадный Ленинград, все Зои Космодемьянские и все панфиловцы, весь героический Сталинград, Гагарин, Королев, Пушкин, Суворов, Кутузов и прочие победители половцев и печенегов. За Путина вся нефть, все деньги, все ресурсы, вся власть, весь телевизор, все подкупленные политики Запада и тень Жириновского. За Путина бутылка шампанского в отделе милиции. Швабра, кувалда, пятый угол, дубинка, наручники, конверт, противогаз, растяжка, ласточка, холодильник, паяльник, парашют, электрошокер, полиэтиленовый пакет и целый институт отравителей. За нас Родина и 86%.

А за вас — кто? Ахаха! Вы — жалкая кучка трусов и предателей, успевших трусливо сбежать за границу. Несколько программистов, несколько учителей, бизнесменов и писателей. Заткнитесь.

И большая группа женских блогеров с красивыми аватарками и закрытыми аккаунтами на множество разных голосов повторяет: дадада, уехали, так и молчите себе. Вам легко из Израиля советовать. Приехали бы и показали, как надо. Издалека вы все смелые. Заткнитесь.

Конечно, все это глупости. По самым скромным подсчетам даже до войны против Путина было как минимум 15 миллионов россиян. И сейчас их количество быстро увеличивается. А сегодня против Путина могучая украинская армия, вооруженная отличным западным оружием. Против Путина — США, Великобритания, Франция, Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Израиль, Финляндия. Против Путина НАТО и ленд-лиз. Эмбарго и санкции. Мощь финансовой, космической и всех прочих видов разведок всех развитых стран.

Против Путина двадцать два года отрицательной селекции. Против него глупость, жадность и некомпетентность тех вороватых чиновников и генералов, которых он так старательно отбирал. Против него инфляция, похоронки и страх за будущее своих детей.

И оказывается, что ситуация начинает быстро меняться. Все больше перебежчиков и солдат, сдающихся в плен. К западным разведкам выстроилась огромная очередь из желающих сегодня сдать Путина, чтобы завтра получить за это индульгенцию. И могучее большинство начинает стремительно превращаться в жалкую кучку. Чиновники и генералы начинают саботировать приказы, силовики готовят своего кандидата, Кадыров вспомнил про независимость, пропагандисты уже откровенно скулят, бюджетники смертельно устали от гаранта своей нищеты. И скоро Путин останется с жалкой кучкой отщепенцев и со своим чемоданом с дерьмом.

И за уехавших вы тоже не волнуйтесь. Мы вернемся. С новыми знаниями, новыми друзьями, новыми связями и новыми возможностями. Мы ничего не забудем. Мы не россияне, мы рассеяны. Но не растеряны. А ты, Вова — дурак. Ты все прогадил и тебе осталось совсем недолго.

Дмитрий Чернышев, «Обозреватель»

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