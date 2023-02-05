Лукашенко рискует перейти дорогу китайцам?4
- 5.02.2023, 18:46
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Почему белорусский диктатор не мог договариваться о литии в Зимбабве.
Политолог Александр Фридман в своем Telegram-канале прокомментировал информацию зимбабвийских СМИ о том, что якобы целью визита Лукашенко в африканскую страну стала попытка получить долю в местном литийном бизнесе.
Отметим, Зимбабве обладает крупнейшими запасами лития в Африке.
При оценке данной публикации надо учитывать три фактора:
1) The News Hawks – издание, которое резко критикует президента Зимбабве Мнангагву и особенно коррупцию в стране. Оно не в первый раз негативно пишет о совместных проектах Минска и Хараре. Образ Мнангагвы, который распродает зимбабвийские ресурсы сомнительным режимам, широко распространен в Зимбабве.
2) Мнангагве в этом году предстоят президентские выборы и его победа под большим вопросом. В случае поражения действующего президента любые договоренности могут быть пересмотрены. Так что лететь в Зимбабве стоило скорее после местных выборов, а не сейчас. Но у Лукашенко, похоже, нет времени.
3) Зимбабвийский литий – сфера интересов Китая. Маловероятно, что Пекин позволил бы «дружественному режиму» (но все-таки чужому) вмешаться в вотчину КНР. А сам Лукашенко рискует перейти дорогу китайцам? Еще менее вероятно, ибо особенно в контексте неудачной для России ситуации на фронте в Украине официальный Минск делает ставку именно на поддержку Китая.