Эйсмонт вспомнила про зарубежные особняки Лукашенко 7 5.02.2023, 20:17

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Сразу после поездки в ОАЭ.

Глава пресс-службы диктатора Лукашенко Наталья Эйсмонт вспомнила про зарубежные особняки и капиталы своего шефа.

«Что касается особняков, капиталов и так далее. <… > Здесь ничего нового вам однозначно не скажу. Только лишь повторю то, что было сказано Александр Лукашенко уже много лет назад: капиталы — если кто-то из тех, кто сейчас их усиленно ищет (а вообще, только лишь пишет про них), их найдет, вот пусть он их сразу же и мгновенно забирает себе. Если они найдут этот самый особняк, пусть заселяются в него хоть завтра», — сказала Наталья Эйсмонт.

Отметим, что глава пресс-службы диктатора вспомнила о его заграничных счетах и имуществе после того, как в Сети появилась информация о том, что Лукашенко получил сигнал, что активы его «семьи» в ОАЭ находятся под угрозой.

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