Фристайлист Дащинский, поддержавший протесты, успешно тренирует австралийцев 5.02.2023, 20:38

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У его подопечных есть золотые медали.

В августе 2022-го двукратный призер Олимпиады Дмитрий Дащинский покинул пост главного тренера сборной Беларуси по фристайлу, которая после начала войны в Украине угодила под международный бан. После президентских выборов-2020 специалист не сторонился публичной поддержки репрессированных коллег. К примеру, Дащинский назвал маразмом предвзятое отношение руководителей белорусского фристайла к чемпионке мира Александре Романовской. Из-за трудностей, принесенных режимом Лукашенко, спортсменке пришлось искать себя вне спорта, пишет «Трибуна».

Сам Дащинский без работы в спорте не оказался. После расставания с нацсборной тренер с семьей переехал в Австралию, где продолжил работать во фристайле.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Дащинскому стали писать австралийские спортсмены с вопросами о войне и обстановке в Беларуси. В процессе общения появились разговоры о возможном переезде белоруса на Зеленый континент с целью возглавить местную сборную. Первое конкретное предложение о сотрудничестве Дащинский получил в начале прошлого лета. Специалист первое время сомневался, но затем решил попробовать свои силы на новом месте.

Одним из главных условий переезда было то, что Дмитрий хотел жить в Австралии с семьей – принимающая сторона не стала сопротивляться. Также коуч думал о будущем своих детей – 15-летнем Даниле и 10-летнем Степане. Мальчики не были в восторге от качества системы образования в Беларуси, поэтому к переезду в новую страну отнеслись с энтузиазмом.

Так Дащинский начал работу в Брисбене, где, по его словам, условия для подготовки фристайлистов не хуже, чем в Минске. Не смотря на жаркий климат, в Австралии даже можно тренироваться на снегу. Рядом с Мельбурном расположена лыжная база «Маунт Буллер», где к естественному снегу добавляют искусственный. В последний раз здесь принимали этап Кубка мира по фристайлу в сентябре 2005-го. Австралийские склоны приносили медали и Дащинскому: в 1999-м он там брал бронзу, а четыре года спустя серебро.

В декабре 2006-го два этапа КМ на «Маунт Буллер» отменили из-за отсутствия снега. С тех пор в Австралии лучшие фристайлисты планеты не собирались, хотя там вновь задумались об организации у себя этапа КМ.

Помощник тоже олимпийский призер

Контракт с Дащинским рассчитан на один год. Сумма выплат никак не зависит от выступлений фристайлистов. Если за сезон белорусу не удастся добиться положительных результатов, то ему пообещали найти другую работу в австралийском фристайле – на Зеленом континенте не привыкли разбрасываться квалифицированными кадрами.

Первоочередной задачей перед новым главным тренером сборной Австралии было подтянуть уровень мужчин, которые заметно уступают по результатам женской команде, и расширить круг спортсменов для сборной. Помощником белоруса стал Дэвид Моррис – серебряный призер Олимпиады-2014. Австралиец отвечает за технические вопросы у фристайлистов – в этом направлении у него пост главного тренера. Вообще Моррис первый коуч в команде с местным паспортом – до него со сборной на ключевых позициях работали исключительно иностранцы. Возможно, решение пригласить главного тренера из другой страны было принято после неудачной для Австралии Олимпиаде-2022: Лора Пил вторые Игры подряд стала пятой, а мужчины вообще не отобрались в Пекин.

Государство также дает деньги, но идеологии и пресса нет. Дащинский – о том, как устроен фристайл в Австралии и какой маразм в Беларуси отбивает желание работать

Как выступают при Дащинском

Если бы Дащинский остался в сборной Беларуси, то этой зимой из международных соревнований у него были бы только этапы созданного в противовес бану международной федерации Кубка чемпионов, который проводится с россиянами. Первый этап стартовал лишь в минувшую субботу: в Красноярске Анна Деруго завоевала серебро, а Макар Митрофанов – бронзу.

В это время Дащинский со своими новыми подопечными уже прошел четыре этапа КМ-2022/23, которые проходили в финской Руке, канадском Ле Реле (два этапа) и американском Дир-Вэлли. У австралийских мужчин пока все надежды связаны с 27-летним Уэсли Нейлором. Прошлый сезон фристайлист завершил на 42-й позиции в общем зачете КМ, а лучшим достижением в карьере было 24 место на этапе КМ в январе 2022-го. После работы с Дащинским австралиец обновил свое лучшее достижение уже на первом старте – Нейлор стал 16-м в Руке. Вот только развить успех в ближайшее время Уэсли пока не суждено. В Финляндии фристайлист порвал две связки колена, из-за чего текущий сезон для него закончился. Сейчас Нейлор проходит реабилитацию в Брисбене.

На трех последующих этапах у мужской команды Австралии на старт уже никто не выходил. В это время мировой фристайл получил новую звезду – 21-летнего Дмитрия Котовского. Три последних этапа украинец неизменно приземляется в тройке призеров, а на последнем старте в Дир-Вэлли и вовсе стал вторым спортсменом в истории, которому удалось выполнить прыжок с тройным сальто с пятью винтами «фул-трипл фул-фул». До него это удавалось сделать только американцу Джерету Петерсону – вице-чемпиону Олимпиады-2010. 138,32 баллов за попытку стали новым рекордом Украины, а вообще это шестой результата в истории лыжной акробатики.

Зато Дащинскому есть чем похвастаться у женщин. Две его подопечные, с которыми он знаком еще со времен собственных выступлений, – Даниэлла Скотт и Лора Пил после четырех этапов КМ идут в топ-3 общего зачета. Первой не было равных в Руке и Дир-Вэлли.

Пил же взяла золото в втором старте в Ле Реле.

Прямо сейчас в общем зачете КМ у Скотт 282 балла и лидирующая позиция. Пил идет третьей, имея 182 очка. Между австралийками находится канадка Марион Тено, у которой 275 баллов, золото в Ле Реле и по серебру из Руки и Дир-Вэлли.

Сейчас на повестке дня у фристайлистов чемпионат мира, который пройдет во второй половине февраля в грузинском Бакуриани. Отметим, что набранные на ЧМ баллы не будут учитываться в общем зачете КМ. Сезон-2022/23 фристайлисты допрыгают на двух мартовских этапах в швейцарском Энгадине и казахстанской Алма-Ате.

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