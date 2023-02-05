США могут ввести санкции против Китая из-за ситуации с аэростатом 1 5.02.2023, 21:51

Вашингтон заявил о нарушении американского суверенитета.

В Соединенных Штатах Америки не исключается возможность введения санкций против Китая. Это связано с тем, что военные обнаружили над северными штатами страны разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление министра транспорта США Пита Буттеджаджа.

По его данным, воздушный шар находился на высоте, которая была выше стандартной высоты авиаперевозок и не угрожала безопасности людей.

«США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет должным в ответ на произошедшее», - сказал он.

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