«На Мальдивы — как к бабушке в деревню» 11 6.02.2023, 11:34

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Семья белорусов рассказала, как бюджетно отдыхать на островах.

Первая ассоциация с Мальдивами: это дорого. Очень дорого! Да что там говорить, эта экзотическая страна в принципе стала синонимом роскошного отдыха. Но герои Onliner борются с этим стереотипом изо всех сил. Они организовывают свои путешествия так, что проводят там целый месяц зимой из года в год. Журналисты постарались разузнать все лайфхаки бюджетного отдыха на Мальдивах.

Да, пока трудно поверить, что слова «бюджетный» и «Мальдивы» вообще могут встретиться в одном предложении. Но снизить стоимость поездки в несколько раз точно возможно. Понятно, что это не Европа, где теоретически можно путешествовать и с $100 в кармане, но перевести Мальдивы из разряда недосягаемой мечты в цель можно все-таки попробовать.

Шаг первый: забыть обо всех инстаграмных символах Мальдив.

О тех самых виллах на воде, прозрачных бассейнах, кинотеатрах на пляже и плавающих завтраках (это вообще отдельный феномен). Все это можно найти только на островах-резортах, отдых на которых обойдется от трех до бесконечности раз дороже. На них вообще нет домов местных, здесь живут только туристы и обслуживающий персонал отелей. А номер стоит от $350 в сутки.

Более экономно можно отдохнуть как раз на тех островах, где обитают сами мальдивцы. Но нужно быть готовыми к тому, что на этом моменте заканчивается сказка и начинается типичная курортная Азия. Ну ладно, не совсем типичная — без шума, суеты и мусора, но с аскетичным бытом, специфической едой и слегка небрежным сервисом. А вот природа, за которой все и летят в такую даль, восхитительна в любой точке этой страны.

Сладкие цены на билеты — $500 туда-обратно.

Шаг второй: перелет. Если искать билеты на ближайшие месяцы из Минска, они обойдутся примерно в $1000 в обе стороны. Но если подловить распродажу «Белавиа» и купить билеты до ОАЭ, а уже оттуда — на Мальдивы, цену можно снизить почти в два раза. Самые выгодные варианты — с вылетом из Абу-Даби. Прямо сейчас за $500 с человека на райские острова можно улететь из Вильнюса. Да, с двумя пересадками и проведя сутки в пути, но можно!

Не забудьте учесть, что по прилете на Мальдивы поездка не закончится. Все международные рейсы прибывают в Мале — столицу страны, откуда еще нужно добраться до локальных островов. Вариантов несколько: самолет местных авиалиний, гидросамолет или скоростная лодка. И увы, эта поездка может стоить больше, чем перелет из дома.

Но и тут есть лайфхак для бюджетных путешественников: общественные паромы. Довольно непредсказуемый вид транспорта, зато по приятным ценам — от $5 до $40 в одну сторону в зависимости от удаленности острова.

Шаг третий: жилье. На локальных островах пока не принято строить большие отельные комплексы. В основном встречаются гостевые дома, в которых не больше 10 номеров.

Снять номер с собственной ванной можно от $30 в сутки без питания.

Да, он точно не будет выглядеть как в обзорах у тревел-блогеров (если только они не специализируются на провинциальных гостиницах). Но по фотографиям не будет понятно, откуда вы пришли на баунти-пляж — из стильного бунгало или из скромного номера. А надпись Welcome из пальмовых листьев обязательно будет ждать вас и там, и там.

«Нет такого ощущения, что заходишь в магазин и поражаешься всему. Это не Норвегия!»

Больше подробностей рассказала Светлана — она летала на острова уже семь раз! Последние путешествия были на месяц всей семьей: с мужем, тремя детьми и няней. Как шутит она сама, «на Мальдивы — как к бабушке в деревню».

Первый раз семья оказалась на островах шесть лет назад. Светлана тогда увидела распродажу авиабилетов. Но мужа пришлось долго уговаривать. Если в доступный перелет он еще мог поверить, то в жизнь там за адекватные деньги — уже нет. В итоге нашли жилье за $1000 на две недели, но связались с владельцами лично и снизили цену до $850.

Как вариант, можно снять номер на пару дней через известные сайты, а на длительный срок искать уже на месте — так получится выгоднее. Многие переживают, что на локальных островах совсем нет выбора, но это не так. Вариантов достаточно, причем на разный кошелек. При этом спрос все еще умеренный, так что номер можно снять даже день в день.

Очень выгодно снимать жилье сразу на месяц. Часто оно может обойтись почти во столько же, что и при аренде на две недели. Что касается питания, то оптимальный вариант — завтрак и ужин. Хотя доплата за обед для всей семьи может быть вообще несущественной — условные $200 за месяц. Тут все зависит от того, планируете ли вы ходить в кафе и пробовать новое. Но опять же не обязательно решать все заранее, можно без проблем договориться и на месте.

В среднем цены на Мальдивах в полтора раза выше, чем у нас.

— Нет такого ощущения, что заходишь в магазин и поражаешься всему. Это не Норвегия! Суть в том, что на островах почти ничего не производят, поэтому все привозное. Из своего — только местные сладости, фрукты и рыба. Просто потрясающий тунец! А еще косметика — на основе кокосового масла.

Мальдивы — страна мусульманская, поэтому алкоголя в свободной продаже нет. Его подают на резортах, а вот на локальных островах найти спиртное не получится. Ввозить его в страну, кстати, тоже нельзя. Но изобретательные туристы придумывают самые разные способы — от банальных (перелить виски в бутылку из-под колы) до очень изобретательных (закачать алкоголь в упаковку от кетчупа или даже детской пюрешки). Лайфхаками часто делятся в TikTok.

По словам Светланы, местные фишку уже просекли, но пока относятся к этому лояльно. Штрафа за ввоз спиртного нет, его забирают и оставляют в специальной камере хранения. При выезде из страны его даже можно забрать.

Вообще, мальдивцы отличаются доброжелательностью. Здесь нет типичной для многих курортов угрозы развода на каждом шагу. Наоборот, местные жители очень стараются, чтобы все прошло гладко, и пока не завышают цены.

«За все поездки мы ни разу не почувствовали себя обманутыми», — говорит Светлана.

При этом все для комфортной жизни на островах есть. Никакая специальная подготовка, по словам белоруски, не требуется. Если вы переживаете о живности, зря: в этом плане Мальдивы — одно из самых безопасных мест в мире. Так что никакие дополнительные прививки не нужны. В некоторых местах в некоторые периоды года могут встречаться москиты — они неприятны, но не опасны.

Опытная мама рекомендует брать с собой лекарства: аптеки на островах, конечно, есть, но привычные для нас лекарства там не продаются. И детское питание специфическое. Все остальное можно найти без проблем. Разве что свинину на локальных островах купить не получится — ее заменяют курицей или говядиной.

«Колбаску обязательно захватите контрабандой. Точно не пожалеете!»

Одно из главных национальных блюд едят на завтрак. Это блинчики с тунцом, луком и яйцом. Но европейские блюда в меню тоже есть. На больших островах достаточно кафе, ресторанов и пекарен на выбор. А вот с хорошим кофе могут возникнуть проблемы. Показатель — как раз пекарня: если она есть, вы спасены!

Если вернуться к организационным моментам, то Светлана советует брать с собой наличные: с банкоматами на островах всегда были проблемы. Белорусы получают бесплатную визу на 30 дней по прилете — если нужно больше, ее легко можно продлить на месте.

— Для первого знакомства с Мальдивами лучший вариант — остров Тодду: большой, с двумя пляжами и уже хорошо изученный туристами. А потом можно экспериментировать.

На одном острове мы вообще были единственными туристами.

Отдых на резорте прекрасен по-своему: игристое и икра каждый день на завтрак не могут не радовать. Но локальные острова — это настоящая жизнь, природа, погружение в быт местных, их культуру. За этим чувством мы и возвращаемся снова и снова. А какой невероятный восторг испытывают дети!

Я часто слышу, что Мальдивы — это скучно. Ну не знаю, никогда этого не понимала. Да только за природой можно наблюдать месяц, не отрываясь. А в отпуске мне не нужны занятия, я хочу просто от-ды-хать. Тем более что развлечений здесь достаточно: велики, рыбалка, подводный мир, сапы, прогулки на лодках, экскурсии. Единственное, нет никакого экстрима. Но нам достаточно того, что есть, чтобы чувствовать себя очень счастливыми.

Журналисты посчитали: если купить билеты по акции, снять недорогое жилье с питанием и посвящать все время бесплатному наслаждению природой, вполне можно вложиться в $1000 на человека за две недели. А если очень-очень постараться, то и за месяц. А эти цены сопоставимы с отдыхом в среднем турецком отеле.

Примерные цены

Дорога на остров с человека туда-обратно:

Скоростная лодка — $100.

Самолет местных авиалиний — $200.

Гидросамолет — от $250, в среднем $350—400.

Жилье на всю семью:

Номер с полупансионом за две недели — ~$100 в сутки

Номер с полупансионом за месяц — ~$90 в сутки.

Питание:

Обед в отеле — $12 с человека, с детей берут половину.

Обед в кафе — $20 с человека.

Экскурсии:

$30—150.

Посещение резорта — $300.

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