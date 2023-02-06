Названы самые надежные авто с долговечным двигателем и минимумом поломок

Названы самые надежные авто с долговечным двигателем и минимумом поломок1
- 6.02.2023, 14:22
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Эксперты составили рейтинг.
Автомобильные специалисты проанализировали массу данных, чтобы определить, транспортные средства каких брендов с наибольшей вероятностью преодолеют 200 000 миль и лучшим оказался японский производитель Toyota, ведь 2% ее машин проезжают это расстояние, что вдвое превышает средний показатель для всех автомобилей.
Об этом пишет ресурс Сalendar-canada (перевод - «Апостроф»).
У какого автомобиля самый надежный двигатель?
8/10 Двигатель Honda серии B.
7/10 Двигатель Honda серии K.
6/10 Двигатель Лексус 1UZFE.
5/10 Двигатель Lexus 2UR-GSE.
4/10 Дизельный двигатель BMW M57.
3/10 Двигатель Ниссан RB26DETT.
2/10 Дизельный двигатель Mercedes-Benz OM617.
1/10 Двигатель General Motors LS.
Самые надежные автомобили
Лексус ЛС 400.
Лексус РХ 350.
Акура ТСХ.
Форд Эскорт.
Субару Аутбек.
Ауди А4.
Вольво 850.
У какой марки автомобилей меньше всего проблем?
Киа. Рейтинг надежности: 95,8%
Мазда. Рейтинг надежности: 95,9%
Мицубиси. Рейтинг надежности: 96,9%
Дачия. Рейтинг надежности: 97,3%
Лексус. Рейтинг надежности: 98,7%
Альфа-Ромео. Рейтинг надежности: 86,5%
Ленд Ровер. Рейтинг надежности: 82,5%
Фиат. Рейтинг надежности: 82,0%
Какая машина чаще всего ломается?
Крайслер. Автомобили Chrysler являются одними из самых ненадежных на рынке. В рейтинге Consumer Reports они три года подряд признавались наименее надежным автомобильным брендом.
Самые ненадежные производители автомобилей
Джип – 77,0%
Ленд Ровер – 81,4%
Фиат – 86,4%
Альфа Ромео — 87,3%
Пежо – 87,4%
Форд – 87,8%
Ягуар – 88,7%
Ниссан — 89,3%
Какой немецкий автомобиль самый надежный?
№1. Ауди. Audi известна своими технологически продвинутыми функциями и интерьерами, ориентированными на водителя, которые отличаются более высоким качеством, чем вы ожидаете от автомобильного бренда класса "люкс".
№ 2. БМВ.
№ 3. Мерседес Бенц.
№ 4. Порше.
№ 5. Фольксваген.
Почему у Honda лучший двигатель?
Двигатели Honda известны тем, что их легко и стабильно запускать. Эти моторы, начиная с уникальной автоматической механической системы декомпрессии и заканчивая мощными тросами отдачи и более совершенным регулируемым опережением зажигания, разработаны с учетом быстрого и легкого запуска.
Тойота надежнее Хонды?
Автомобили Toyota служат дольше, чем любая Honda. Согласно статистике, основанной на отчетах потребителей, Toyota является вторым по надежности автопроизводителем после Mazda, а Corolla — самой надежной моделью. Хонда же даже не попала в топ-10 по средней надежности.
Какие двигатели служат дольше всего?
На дизельном топливе. Основная причина, по которой дизельные двигатели служат дольше, связана с топливом, что они сжигают. Дизельное топливо — это тип дистиллятного топлива, которое, в основном, производится из сырой нефти, что обеспечивает более медленный износ цилиндров дизельных двигателей по сравнению с бензиновыми двигателями.