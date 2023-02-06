Названы самые надежные авто с долговечным двигателем и минимумом поломок 1 6.02.2023, 14:22

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Эксперты составили рейтинг.

Автомобильные специалисты проанализировали массу данных, чтобы определить, транспортные средства каких брендов с наибольшей вероятностью преодолеют 200 000 миль и лучшим оказался японский производитель Toyota, ведь 2% ее машин проезжают это расстояние, что вдвое превышает средний показатель для всех автомобилей.

Об этом пишет ресурс Сalendar-canada (перевод - «Апостроф»).

У какого автомобиля самый надежный двигатель?

8/10 Двигатель Honda серии B.

7/10 Двигатель Honda серии K.

6/10 Двигатель Лексус 1UZFE.

5/10 Двигатель Lexus 2UR-GSE.

4/10 Дизельный двигатель BMW M57.

3/10 Двигатель Ниссан RB26DETT.

2/10 Дизельный двигатель Mercedes-Benz OM617.

1/10 Двигатель General Motors LS.

Самые надежные автомобили

Лексус ЛС 400.

Лексус РХ 350.

Акура ТСХ.

Форд Эскорт.

Субару Аутбек.

Ауди А4.

Вольво 850.

У какой марки автомобилей меньше всего проблем?

Киа. Рейтинг надежности: 95,8%

Мазда. Рейтинг надежности: 95,9%

Мицубиси. Рейтинг надежности: 96,9%

Дачия. Рейтинг надежности: 97,3%

Лексус. Рейтинг надежности: 98,7%

Альфа-Ромео. Рейтинг надежности: 86,5%

Ленд Ровер. Рейтинг надежности: 82,5%

Фиат. Рейтинг надежности: 82,0%

Какая машина чаще всего ломается?

Крайслер. Автомобили Chrysler являются одними из самых ненадежных на рынке. В рейтинге Consumer Reports они три года подряд признавались наименее надежным автомобильным брендом.

Самые ненадежные производители автомобилей

Джип – 77,0%

Ленд Ровер – 81,4%

Фиат – 86,4%

Альфа Ромео — 87,3%

Пежо – 87,4%

Форд – 87,8%

Ягуар – 88,7%

Ниссан — 89,3%

Какой немецкий автомобиль самый надежный?

№1. Ауди. Audi известна своими технологически продвинутыми функциями и интерьерами, ориентированными на водителя, которые отличаются более высоким качеством, чем вы ожидаете от автомобильного бренда класса "люкс".

№ 2. БМВ.

№ 3. Мерседес Бенц.

№ 4. Порше.

№ 5. Фольксваген.

Почему у Honda лучший двигатель?

Двигатели Honda известны тем, что их легко и стабильно запускать. Эти моторы, начиная с уникальной автоматической механической системы декомпрессии и заканчивая мощными тросами отдачи и более совершенным регулируемым опережением зажигания, разработаны с учетом быстрого и легкого запуска.

Тойота надежнее Хонды?

Автомобили Toyota служат дольше, чем любая Honda. Согласно статистике, основанной на отчетах потребителей, Toyota является вторым по надежности автопроизводителем после Mazda, а Corolla — самой надежной моделью. Хонда же даже не попала в топ-10 по средней надежности.

Какие двигатели служат дольше всего?

На дизельном топливе. Основная причина, по которой дизельные двигатели служат дольше, связана с топливом, что они сжигают. Дизельное топливо — это тип дистиллятного топлива, которое, в основном, производится из сырой нефти, что обеспечивает более медленный износ цилиндров дизельных двигателей по сравнению с бензиновыми двигателями.

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