«Надо было рассказать не генпрокурору, а психиатру» 6 6.02.2023, 16:07

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Белорусы высмеяли очередную ахинею от Лукашенко.

Сегодня на встрече с генеральным прокурором Андреем Шведом Лукашенко обрисовал несколько сценариев своего свержения. Среди них, «свержение, убийство, убийства должностных лиц».

Читатели сайта Charter97.org высмеяли очередную порцию бреда от диктатора:

«Шкловский Фантомас разбушевался».

«Ах, да, осталось ещё карту показать».

«Надо было рассказать не генпрокурору, а психиатру».

«Считаю, что давно пора ввести новую должность - генеральный психиатр. И вот пусть с ним совещается».

«Дайте деду таблетки».

«Путин Макеем предупредил сипатого».

«Мания величия, нарциссизм, мозаичная психопатия, шизофрения, постоянно на нервах, возраст. Так и до начальной стадии деменции недалеко, Лукашенко».

«Вроде еще не весна, а уже обострение».

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