«Надо было рассказать не генпрокурору, а психиатру»6
- 6.02.2023, 16:07
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Белорусы высмеяли очередную ахинею от Лукашенко.
Сегодня на встрече с генеральным прокурором Андреем Шведом Лукашенко обрисовал несколько сценариев своего свержения. Среди них, «свержение, убийство, убийства должностных лиц».
Читатели сайта Charter97.org высмеяли очередную порцию бреда от диктатора:
«Шкловский Фантомас разбушевался».
«Ах, да, осталось ещё карту показать».
«Надо было рассказать не генпрокурору, а психиатру».
«Считаю, что давно пора ввести новую должность - генеральный психиатр. И вот пусть с ним совещается».
«Дайте деду таблетки».
«Путин Макеем предупредил сипатого».
«Мания величия, нарциссизм, мозаичная психопатия, шизофрения, постоянно на нервах, возраст. Так и до начальной стадии деменции недалеко, Лукашенко».
«Вроде еще не весна, а уже обострение».