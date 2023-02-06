По доносу стукача Комара из чат-рулетки задержали жителя Речицы 11 6.02.2023, 19:55

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Юрий Комар

Всего из-за провокаций стукача задержаны минимум шесть белорусов.

Силовики задержали жителя города Речица после беседы с провокатором в чат-рулетке. Информацию об этом опубликовал 6 февраля приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Поводом для уголовного разбирательства стала беседа в чат-рулетке с провокатором из Мозыря Юрием Комаром. Мозырянин представился украинцем, спрашивал у собеседника, как тот относится к Степану Бандере, Роману Шухевичу. В беседе житель Речицы рассказал, что поддерживает украинцев, а о россиянах высказался негативно.

После того, как Комар опубликовал видео разговора в своем YouTube-канале, жителя Речицы задержали. С ним записали «покаянное» видео.

Напомним, с 24 ноября прошлого года в своем канале в YouTube Юрий Комар начал выкладывать однообразные видео, записанные во время общения в популярном сервисе «Чат-рулетка». Общаясь со случайными белорусами, Комар выдает себя за украинца и старается спровоцировать их на высказывания, которые могут создать людям проблемы с властями.

Обычно в беседах, выложенных в Сеть, мозырянин пытается склонить своих собеседников к критике действий белорусских властей, оскорблениям в адрес Лукашенко, одобрениям действий Украины, ВСУ, «рельсовых партизан» и белорусских добровольцев, сражающихся на стороне Киева. Его видео привлекли внимание провластных пропагандистских ресурсов и силовиков (или он сам предложил им сотрудничество).

К данному моменту известно о задержании не менее шести собеседников провокатора из опубликованных им видео. Один из них при задержании был избит, других заставили записать «покаянные» видео.

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