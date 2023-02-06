Польша готова принять Саакашвили на лечение

Польша готова принять Саакашвили на лечение2
- 6.02.2023, 23:12
Варшава собирает подписи в ЕС.
Польша готова принять на лечение бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили и собирает в Европейском Союзе подписи для соответствующего обращения к грузинским властям.
Об этом сообщает «Польское радио».
Как сообщается, письмо по инициативе Польши должно быть направлено властям Тбилиси перед саммитом ЕС в четверг, 9 февраля. В нем говорится, в частности, о том, что Саакашвили не будет заниматься общественной или политической деятельностью, пока будет находиться на территории Евросоюза в период лечения.
«Если Михаил Саакашвили умрет, его смерть бросит тень на отношения Грузии с Европейским Союзом, США и НАТО», - говорится в письме.
В нем также напоминается о нападении РФ на Украину, которая, как написано, является очередной жертвой российского империализма, как и Грузия.
Напомним, тбилисский городской суд не освободил бывшего президента Грузии Саакашвили от наказания и не отсрочил его.