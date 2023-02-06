Польша готова принять Саакашвили на лечение 2 6.02.2023, 23:12

Михаил Саакашвили

Варшава собирает подписи в ЕС.

Польша готова принять на лечение бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили и собирает в Европейском Союзе подписи для соответствующего обращения к грузинским властям.

Об этом сообщает «Польское радио».

Как сообщается, письмо по инициативе Польши должно быть направлено властям Тбилиси перед саммитом ЕС в четверг, 9 февраля. В нем говорится, в частности, о том, что Саакашвили не будет заниматься общественной или политической деятельностью, пока будет находиться на территории Евросоюза в период лечения.

«Если Михаил Саакашвили умрет, его смерть бросит тень на отношения Грузии с Европейским Союзом, США и НАТО», - говорится в письме.

В нем также напоминается о нападении РФ на Украину, которая, как написано, является очередной жертвой российского империализма, как и Грузия.

Напомним, тбилисский городской суд не освободил бывшего президента Грузии Саакашвили от наказания и не отсрочил его.

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