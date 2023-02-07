Ученые показали, как выглядели Великие Пирамиды сразу после строительства 7.02.2023, 11:30

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Эти большие постройки простояли тысячи лет.

Египетские пирамиды, поднимающиеся из песков Гизы, свидетельствуют о человеческой изобретательности и инженерной мысли. Возведенные на месте гробниц древних фараонов, эти большие постройки простояли тысячи лет.

Древнеегипетские пирамиды, несмотря на свой солидный возраст, являются одними из самых устойчивых памятников в мире. Но как выглядели пирамиды, когда их только строили? И менялись ли они со временем строительства? Об этом рассказывают Live Science.

Когда древнеегипетские пирамиды были возведены как в Гизе, так и в других местах, они не выглядели песчано-коричневыми, как это часто бывает сегодня; вероятнее всего, они были покрыты слоем блестящей осадочной породы.

«Все пирамиды обложили мелким белым известняком», — рассказал Мохамед Мегахед, доцент Чешского института египтологии при Карловом университете в Праге. Известняковая оболочка была бы гладкой и отполированной, образовав слой, сияющий ярко-белым цветом под египетским солнцем.

По данным Национального музея Шотландии, строители использовали около 6,1 миллиона тонн известняка только во время строительства Большой пирамиды Гизы, где представлен один из оригинальных известняковых блоков. Большая пирамида, которую также называют пирамидой Хуфу (Хеопса) в честь фараона Хуфу, заказавшего ее строительство во время своего правления (около 2551 г. до н.э. — 2528 г. до н.э.), является самой большой и древнейшей из всех имеющихся пирамид в Гизе. Однако ее облицовочные камни позже перепрофилировали для других строительных работ во времена египетских правителей, как это было в случае с большинством оболочек пирамид.

Есть доказательства того, что камни обшивки начали разбирать при правлении Тутанхамона (примерно 1336-1327 гг. до н.э.), и это продолжалось до 12 века н.э., пояснил египтолог Марк Ленер. Землетрясение 1303 г. н.э. также могло расшатать некоторые камни.

Сегодня пирамиды Гизы все еще сохраняют часть своей первоначальной известняковой оболочки, хотя она выглядит чуть-чуть более выветренной, чем в древности. «Вы можете увидеть его на вершине пирамиды Хафре в Гизе», — сказал Мегахед.

Пирамида Хафра (Хефрена), названная в честь фараона Хафра (правившего примерно с 2520 г. до н.э. по 2494 г. до н.э.), имеет остатки обсадных камней вокруг своей вершины, создающие впечатление, что вторая вершина вклинивается в первую. В Древнем Египте эта пирамида также имела обшивку из красного гранита вокруг нижних уровней. Третья и самая маленькая из трех главных пирамид в Гизе, пирамида Менкаура (Микерина) — названа в честь фараона Менкаура, правившего примерно с 2490 по 2472 год до н. — также у нее была красная гранитная оболочка вокруг своих нижних ярусов.

Сегодня на вершинах пирамид Гизы ничего нет, но поначалу они содержали камни, также называемые пирамидионы, покрытые электрумом, смесью золота и серебра, как утверждает Мегахед.

Большинство пирамидионов потеряно со временем, но есть несколько уцелевших образцов в музеях. Эти образцы показывают, что пирамидоны вырезаны с религиозными изображениями. Например, в Британском музее хранится известняковый пирамидион, покрытый иероглифами из Абидоса, археологической достопримечательности в Египте, изображающей умерших людей, поклоняющихся древнеегипетскому богу Осирису и проходящих мумификацию от шакалоголового Анубиса.

Учитывая былое величие пирамид, отсутствующие элементы сегодня могут выглядеть как незаживающие раны. Пожалуй, самый лучший пример этого можно увидеть на пирамиде Менкаура. «Когда вы видите пирамиду Менкаура с севера, вы можете увидеть большую впадину», — сказал Юкинори, археолог из Института перспективных исследований Нагойского университета в Японии.

Разлом в пирамиде Менкаура может быть визуальным дефектом, которого не было бы в древние времена, но преимущество такого повреждения состоит в том, что сегодня оно открывает окно во внутреннюю часть пирамиды.

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