В Украине назначен новый министр внутренних дел после крушения вертолета в Броварах 7.02.2023, 13:12

Фото: министр внутренних дел Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)

За его кандидатуру проголосовал 321 народный депутат.

Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел Украины. Решение о его назначении сегодня было принято на заседании Верховной рады, сообщает РБК-Украина.

«Рада назначила Клименко И.В. на должность министра внутренних дел Украины», - написал народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, представлял новоназначенного главу МВД премьер-министр Денис Шмыгаль.

За назначение Клименко проголосовали 321 народный депутат.

Что известно об Игоре Клименко

Игорь Владимирович Клименко родился в 1972 году в Киеве. Окончив Харьковский военный университет в 94-м, Клименко ушел служить в армию. В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по психологии, в 2019 - докторскую.

Служба Клименко в органах внутренних дел началась в 1998 году. Первую высокую должность он занял в 2015-м, возглавив департамент кадрового обеспечения Национальной полиции Украины.

Уже спустя два года Клименко был назначен заместителем главы этого ведомства, а в 2019 году стал главой Национальной полиции Украины.

Смена министра внутренних дел

В начале 2023 года, 18 января, в Броварах произошла страшная трагедия. Вертолет ГСЧС рухнул прямо на один из жилых микрорайонов города. В результате крушения погибли 14 человек, в том числе ребенок и руководство МВД, которое находилось на борту.

Среди руководителей министерства погибли министр, первый заместитель министра и государственный секретарь МВД.

В связи с трагедией, причины которой расследуются по сей день, правительство назначило главу Нацпола Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей главы МВД.

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