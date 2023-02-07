Германия разрешила двум заводам отправить Leopard-1 Украине 7.02.2023, 19:03

Киеву отправят 187 танков.

Правительство Германии дало разрешение на отправку в Украину 187 танков Leopard-1. Концерн Rheinmetall отправит Киеву 88 танков, а Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft — 99, пишет Business Insider.

Тем не менее сама по себе экспортная лицензия имеет не большое значение, указывает издание. Танкам требуется технический ремонт, однако финансирование на него правительство пока не выделило. Будет ли Германия финансировать ремонт танков станет понятно в ближайшие недели.

Кроме того, танки смогут поставить в Украину не раньше середины этого года. Неясно пока и будут ли все 187 танков пригодны для использования, или часть из них придется применять как запасные части.

Ранее правительство Германии согласовало поставку 88 танков Leopard-1 в Украину из собственных запасов, писал Sueddeutsche Zeitung. Им тоже требуется ремонт, которым должны заняться концерны Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и Rheinmetall. Стоимость ремонта составит порядка €100 млн.

Танк Leopard-1 начали производить в Германии с 1965 года. Сейчас они больше не находятся на вооружении Германии. В бундесвере Leopard-1 заменили более современными танками Leopard 2, поставку которых на Украину канцлер Олаф Шольц анонсировал 25 января.

Германия также дала разрешение на реэкспорт этих танков другими странами. О своей готовности отправить Украине танки заявили Польша, Нидерланды, Канада, Норвегия, Испания и другие страны.

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