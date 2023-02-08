«Путин готовит сумасшедшие вещи на 24 февраля» 12 8.02.2023, 8:39

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Военный эксперт рассказал о планах Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин может готовить «сумасшедшие вещи» на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно все, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

Среди опасных «сюрпризов», которые может готовить страна-агрессор Россия на 24 февраля, в частности, ракетные удары по украинским мостам. Оккупанты могут нанести такие удары, чтобы оторвать Левобережье от Правобережья и оставить фронт без поставок вооружения от Запада. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник «24 каналу».

Однако эксперт отмечает, что у Украины вырос уровень противовоздушной обороны, поэтому мы сможем сбить чуть ли не все российские ракеты.

«Мы собьем около 90% их ракет, а еще у них серьезные проблемы с прицеливанием, это не HIMARS на Херсонщине. Все очень хорошо помнят те фото – это просто филигранная работа. Понимаем, насколько у них все тяжело в части радиолокационного наведения, а через спутник еще труднее, потому что система сложная, хоть ее и нельзя сбрасывать со счета, потому что время от времени все же «Шахеды» долетают до своих целей», – говорит Черник.

Но страна-агрессор может использовать против Украины гиперзвуковые ракеты «кинжалы». А этот тип ракет украинская ПВО не может сбить.

Черник подчеркнул, что нельзя преуменьшать безумие России, ведь у страны-агрессора на карту поставлено всё. У оккупантов нет пути назад.

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