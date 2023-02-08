Зеленский сегодня посетит Великобританию 1 8.02.2023, 12:25

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Это второй зарубежный визит президента Украина с начала войны.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию. Визит украинского президента официально подтвердил офис британского премьера Риши Сунака.

Анонсирована встреча украинского президента и главы британского правительства. Также Зеленский понаблюдает за подготовкой бойцов ВСУ, которые проходят обучение в Великобритании.

«Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между двумя странами», — подчеркнул Риши Сунак, комментируя ожидаемый визит Зеленского. Он напомнил, что Британия с 2014 года помогает готовить украинских военных, что позволяет им защищать свою страну, свой суверенитет и воевать за свою территорию.

Отметим, это второй зарубежный визит Зеленского с начала войны. Предыдущий был в США, где украинский президент выступил в Конгрессе и встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

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