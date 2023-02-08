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ОМОН задержал владельца сети магазинов дешевой одежды и обуви

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  • 8.02.2023, 13:13
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ОМОН задержал владельца сети магазинов дешевой одежды и обуви

Новые подробности громкого дела.

Комитет госконтроля приостановил работу одиннадцати магазинов низких цен в Минске, а против собственника и руководителей сети возбудил уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов.

Стало известно, что речь идет о сети так называемых «Тюбетеек». Владельца задерживал ОМОН. Зарплату в конвертах, по информации силовиков, получали более 150 человек.

Как писал сайт Charter97.org, в настоящее время закрыты 11 магазинов.  По выявленным фактам возбуждены уголовные дела, идет предварительное расследование.

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