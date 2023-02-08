В Турции после землетрясения затопило крупный прибрежный город 4 8.02.2023, 18:16

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Вода не отступила даже спустя два дня после катаклизма.

Одним из многочисленных итогов разрушительного землетрясения в Искендеруне в Турции стало поднятие уровня моря, сообщил местный телеканал NTV.

В сообщении уточняется, что землетрясения, магнитуда которых составили 7,7 и 7,6, затронули десять провинций. После этого в Искендеруне в Хатае поднялся уровень моря. Затопленными оказались дороги, площади, прибрежные зоны, а также множество рабочих мест. Эвакуированы все здания, торговые объекты и банки.

«Море не отступило даже спустя два дня после землетрясения. Дома на береговой линии также были эвакуированы как из‑за риска землетрясения, так и из‑за затопления», — передает телеканал.

С 6 по 7 февраля в Турции произошло 3 землетрясения разной интенсивности. 8 февраля стало известно о 4 землетрясении. Подземные толчки привели к многочисленным жертвам, счет идет на тысячи погибших. Последний раз столь мощное землетрясение было в Турции почти сто лет назад, в 1939 году.

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