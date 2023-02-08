КГБ запретил в Беларуси Макса Коржа, J:МОРС, NaviBand и других исполнителей 10 8.02.2023, 20:08

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В «черном списке» 87 музыкантов.

В интернете появился «чёрный список» исполнителей, запрещенных в Беларуси. Его публикует Белорусская рада культуры.

В списке 87 позиций — как белорусские исполнители, так и зарубежные. В числе запрещенных называются J:МОРС, Дмитрий Колдун, Neuro Dubel, NaviBand, Саша Немо, Инна Афанасьева, Ксения Ситник, Лариса Грибалева. Из зарубежных исполнителей в список попали ДДТ и даже американская певица Шер.

По сведениям Рады культуры, список, вероятно, составляли сотрудники КГБ. Он был передан в государственные учреждения, связанные с организацией концертов.

«КГБ всегда имел отношение к контролю над эфирной политикой и гастрольной деятельностью, но отвечала за это администрация Лукашенко. Говорят, сейчас КГБ руководит всей идеологией в стране и активнее включился в контроль, чтобы не допустить свободомыслия», — говорит руководитель Рады культуры Сергей Будкин.

«Чёрные списки» исполнителей существуют в Беларуси с 1995 года. Официально они никогда не публиковались.

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