Кто возглавит бунт против Путина 1 Олег Лисный, «Апостроф»

9.02.2023, 14:11

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Важные события в РФ произойдут уже скоро.

Власть русского диктатора Владимира Путина посыплется тогда, когда закончится силовая поддержка его режима. Он уже допустил определенные ошибки, выбирая не ту сторону, как это было с Рамзаном Кадыровым и Евгением Пригожиным, пренебрегая армией. Этот выбор не был критическим, но с этими шатаниями он обязательно промахнется. Бунт против Путина не будет народным, его сдадут свои, и, скорее всего, это будут выходцы из спецслужб. Остается вопрос, кто придет после него, а это зависит от нескольких сценариев.

Путин опирается не на народ и чиновников, а на силовую вертикаль – это армия, спецслужбы, которым он позволяет все, а они являются для него основой. Там были определенные колебания, когда война была отдана на откуп Кадырову с Пригожиным. Тогда можно было бы заподозрить, что Путин не доверяет военным – но доверие вернулось. То есть понятно, что Путин не так силен, как раньше, потому что в этой ситуации он был не арбитром, а должен был занимать чью-то сторону. И мне кажется, что с этими шатаниями он когда-то промахнется. Он уже промахнулся с Пригожиным, но не критично, потом промахнулся с Суровикиным, но в одном из таких колебаний он обязательно промахнется критически. И тогда, когда посыплется силовая поддержка, он полетит кувырком вместе с ними.

Сегодня и политическое будущее Путина, а мы помним, что через год должны состояться президентские выборы в России, во многом зависит от ситуации на фронте. И это будет напрямую связано с тем, насколько крепко на своих стареньких ногах будет стоять Путин. Потому что если где-нибудь его окружение будет готовить запасной вариант, это будет заметно для всего государства. Начнутся определенные центробежные действия, возможно, они не будут головокружительными, но заметными. Сейчас будут зарождаться первые трещинки, хотя пока не столь критические, в основах его режима.

Бунт против Путина возглавит кто-то из своих, из чиновников. Я не уверен, что это может быть какой-нибудь генерал, я могу предположить, что это будут выходцы из спецслужб. Как говорится, чем родили, тем и убили. Но, условно, революция, возглавляемая кем-то из народа – это точно нереалистичный сценарий. Это будет кто-то из своих, возможно, там уже какой-то охранник ходит с шарфом или табакеркой, что там принято. Там у них небольшой инструментарий, чтоб прекратить жизненный путь Путина на нашей планете.

Если это произойдет, то это будет очень большой исторический момент. Главное, кто будет вместо него. Будет ли это лайт-версия Путина, кто-то ультраправый, либо же человек, который захочет договариваться с Западом. Именно от этих сценариев будет зависеть, кто будет следующим.

Олег Лисный, «Апостроф»

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