Белорусам с высшим образованием предлагают работать за минималку 9.02.2023, 14:45

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Список вакансий.

Журналисты газеты «Ганцевичский час» нашли вакансии в Брестской области, где работодатели предлагают специалистам с «вышкой» минимальную зарплату, установленную по стране.

Юрисконсульты, врачи, педагоги, инженеры – востребованные специалисты. Об этом говорит количество вакансий на сайте государственной службы занятости, где предложений от нанимателей не так уж и мало – там размещено 103 объявления. Причем самое позднее опубликовано более месяца назад – 28 декабря прошлого года.

Удивительно другое – специалистам Брестской области с корочками о высшем образовании работодатели предлагают минимальную зарплату, утвержденную по стране – сегодня это 554 рубля.

Наниматели, предлагая невысокую зарплату, в основном не предъявляют особых требований к специалистам. Лишь в некоторых случаях нужны специальные навыки, необходимые в работе конкретного специалиста (например, врач неонатолог, или врач-эпидемиолог, или знание тепло-, водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования и другое).

В Брестском областном банке вакансий нашли свежие предложения от нанимателей, появившиеся в начале этой недели – их 22.

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