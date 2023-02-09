закрыть
9 февраля 2023, четверг, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

The New York Times узнала, какие самолеты Великобритания может предоставить Украине

1
  • 9.02.2023, 16:25
  • 2,896
The New York Times узнала, какие самолеты Великобритания может предоставить Украине

Пилотов ВСУ уже начали обучать летать на западных истребителях.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию призвал передать ВСУ боевые самолеты.

Американская газета The New York Times пишет, что Лондон мог бы передать Украине Eurofighter Typhoon.

«Также не известно, есть ли у Британии достаточное количество самолетов, чтобы это повлияло на ситуацию. У страны есть лишь около 30 Typhoon старшего поколения, которые могли бы стать доступными, согласно данным оборонно-разведывательной компании Janes», – пишет издание.

Однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия начнет учить украинских пилотов летать на самолетах стандартов НАТО.

Как писал сайт Charter97.org, глава Европарламента выступила за передачу Украине самолетов и дальнобойных ракет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников