The New York Times узнала, какие самолеты Великобритания может предоставить Украине 1 9.02.2023, 16:25

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Пилотов ВСУ уже начали обучать летать на западных истребителях.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию призвал передать ВСУ боевые самолеты.

Американская газета The New York Times пишет, что Лондон мог бы передать Украине Eurofighter Typhoon.

«Также не известно, есть ли у Британии достаточное количество самолетов, чтобы это повлияло на ситуацию. У страны есть лишь около 30 Typhoon старшего поколения, которые могли бы стать доступными, согласно данным оборонно-разведывательной компании Janes», – пишет издание.

Однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия начнет учить украинских пилотов летать на самолетах стандартов НАТО.

Как писал сайт Charter97.org, глава Европарламента выступила за передачу Украине самолетов и дальнобойных ракет.

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