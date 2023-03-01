В Гомеле задержали 200 человек 1.03.2023, 3:11

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Из них 183 - подростки.

Сбор подростков в ТЦ «Секрет» в Гомеле закончился задержаниями. Об этом сначала сообщили местные СМИ, затем ГУБОПиК, а затем и МВД. Всего задержано 200 человек, из них 183 — несовершеннолетние. Задержания, в свою очередь, закончатся постановкой на учет, административными процессами и возбуждением уголовного дела.

«Сегодня в Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра „Секрет“ собрались сторонники так называемого „ЧВК Редан“. Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых — несовершеннолетние», — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время в отношении задержанных проводится проверка. Подростки до 16-ти лет получат предупреждения с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16-ти лет, дополнительно грозит административная ответственность.

«Устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в МВД.

Ранее в ГУБОПиК заявляли, что в Центральный РОВД Гомеля доставили «без применения физической силы» около 50 человек. В ходе проверки выяснилось, что большинство подростков в возрасте 13−18 лет пришли посмотреть, «будет ли какая-то драка».

Напомним, сегодня, 28 февраля, в Гомеле у торгового центра «Секрет» собрались подростки, начались задержания.

Что за «ЧВК Редан» и при чем тут дети

Ранее в России произошло несколько массовых драк в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани. Только в Москве за выходные задержали более 350 молодых людей, которых считают причастными к неформальному аниме-движению «Редан», пропагандирующему насилие.

Задержания прошли и в Украине — например, в Харькове и Киеве. Украинские власти считают, что это попытка «российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине».

«ЧВК Редан» — неформальное объединение, названное в честь преступной организации «Геней Редан» из манги (японские комиксы, по которым снимают аниме) Hunter X Hunter («Охотник х Охотник»). Подростки, которые причисляют себя к участникам этого движения, как правило, носят длинные волосы и черные толстовки с рисунком паука с двенадцатью лапами (в манге члены преступной группировки «Редан» носят татуировки с его изображением). «ЧВК Редан» состоит в основном из подростков, а движение выступает «как против околофутбольных фанатов, так и уроженцев Кавказа и мигрантов».

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