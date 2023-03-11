«Редко ошибаюсь в прогнозах»: Дмитро Ярош рассказал о ближайшем будущем Украины и Беларуси 21 11.03.2023, 11:16

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Командующий Украинской добровольческой армией заявил в том числе о ликвидации режима Лукашенко.

Советник главнокомандующего ВСУ Дмитро Ярош рассказал, что ждет Украину в ближайшем будущем. Своим прогнозом экс-депутат Верховной Рады и командующий Украинской добровольческой армией (УДА) поделился в Facebook.

В своем посте Ярош заявил, что редко ошибается в стратегических прогнозах, в связи с чем хочет попробовать предсказать будущее страны и в этот раз.

По словам Яроша, Украину в ближайшее время ждет следующее:

1) Победа в войне и деоккупация всех территорий;

2) Ликвидация режима Лукашенко и создание Балто-Черноморского союза с Беларусью, Польшей и странами Балтии;

3) вступление в НАТО;

4) Распад России.

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