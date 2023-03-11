«Редко ошибаюсь в прогнозах»: Дмитро Ярош рассказал о ближайшем будущем Украины и Беларуси

«Редко ошибаюсь в прогнозах»: Дмитро Ярош рассказал о ближайшем будущем Украины и Беларуси21
- 11.03.2023, 11:16
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Командующий Украинской добровольческой армией заявил в том числе о ликвидации режима Лукашенко.
Советник главнокомандующего ВСУ Дмитро Ярош рассказал, что ждет Украину в ближайшем будущем. Своим прогнозом экс-депутат Верховной Рады и командующий Украинской добровольческой армией (УДА) поделился в Facebook.
В своем посте Ярош заявил, что редко ошибается в стратегических прогнозах, в связи с чем хочет попробовать предсказать будущее страны и в этот раз.
По словам Яроша, Украину в ближайшее время ждет следующее:
1) Победа в войне и деоккупация всех территорий;
2) Ликвидация режима Лукашенко и создание Балто-Черноморского союза с Беларусью, Польшей и странами Балтии;
3) вступление в НАТО;
4) Распад России.