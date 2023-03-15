Столкновение российского самолета с американским дроном MQ-9 Reaper: появились новые детали 7 15.03.2023, 9:25

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фото: militaryarms.ru

Инцидент над Черным морем может привести к эскалации.

Над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником. В результате Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой беспилотный летательный аппарат, передает ТСН.

Об этом идет речь в заявлении командования сил США в Европе.

Отмечается, что беспилотник MQ-9 Reaper проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, когда два российских самолета попытались его перехватить.

Перехват беспилотника был опасным и непрофессиональным

Согласно заявлению европейского командования армии США, во вторник в 7:03 по среднеевропейскому времени два российских самолета Су-27 совершили «опасный и непрофессиональный» перехват дрона.

Один из российских самолетов, как говорится в заявлении, ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось затопить собственный дрон.

«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9. Это опасное и непрофессиональное действие россиян чуть не привело к падению обоих самолетов», — цитирует ВВС слова командующего ВВС США генерала Джеймса Хеккера.

Хекер подчеркнул, что самолеты США и союзников продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве, согласно международным законам. В то же время добавив, что «агрессивные действия российского экипажа — опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации».

Per @US_EUCOM, “At approximately 7:03 AM CET, a Russian Su-27 aircraft struck the propeller an MQ-9, causing U.S. forces to have to bring the MQ-9 down in international waters. Several times before the collision, the Su-27s dumped fuel on and flew in front of the MQ-9 in a… https://t.co/DSq7AYl3wo — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 14, 2023

США не прекратят полеты над Черным морем

США не прекратят полеты над Черным морем после того, как американский дрон Reaper столкнулся там с российским истребителем Су-27. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга во вторник, 14 марта, сообщает CNN.

«Если они таким образом хотят удержать или отговорить нас от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем... то они своего не добьются, этого не будет», - сказал он.

Кирби подчеркнул, что Черное море не принадлежит ни одной стране, и США продолжат делать все необходимое для защиты своих интересов нацбезопасности в этой части мира.

Справка: MQ-9 Reaper (с англ. — «жнец») — модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации General Dynamics) для использования в военно-воздушных силах и ВМС США и Британии.

Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная высота полета составляет 13000 метров. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9 Reaper – 24 часов.

Длина беспилотника – 11 метров, размах крыльев – 20 метров. Может иметь на вооружении до четырех ракет класса «воздух – земля» и две авиабомбы.

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