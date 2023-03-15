Что известно о дроне MQ-9 Reaper, который столкнулся с российским Су-27 над Черным морем 2 15.03.2023, 11:32

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БПЛА активно использовались во время войны в Афганистане и Сирии.

В небе над Черным морем 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper столкнулся с российским самолетом Су-27. Это основной разведывательно-ударный БПЛА Воздушных сил США, который впоследствии может оказаться в Вооруженных Силах Украины.

Следует отметить, что Украина уже начала переговоры с США и производителями тяжелых ударных беспилотников от General Atomics – MQ-9 Reaper.

По характеристикам они значительно лучше даже знаменитых Bayraktar. Что известно о MQ-9 Reaper, как они могут изменить ход войны и почему для Украины важно их получить – разбирался «24 канал».

В Европейском Командовании Вооруженных сил США отметили, что беспилотник совершал операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем. Несколько раз перед столкновением 2 российских самолета Су-27 пытались его перехватить, сбрасывая перед беспилотником топливо.

«Приблизительно в 7 утра один из российских самолетов Су-27 врезался в винт MQ-9, из-за чего силам США пришлось потопить MQ-9 в международных водах», – сообщили военные.

В Командовании добавили, что данный инцидент демонстрирует «некомпетентность, а также опасность и непрофессионализм российской стороны».

«На самом деле это опасное и непрофессиональное действие россиян едва не привело к краху обоих самолетов», – заявил генерал ВВС США Джеймс Хекер.

Высший военный командующий Североатлантическим альянсом, генерал Кристофер Каволи уже проинформировал все 30 стран-членов НАТО о сбитии MQ-9 Reaper. Также об этом инциденте известно президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

В связи с этим событием США немедленно вызвали в Госдепартамент российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Что известно о General Atomics MQ-9 Reaper

Разведывательно-ударный БПЛА. Его разработала компания General Atomics Aeronautical Systems для использования в ВВС США, ВМС США и Британских КВВС. Этот дрон сверхмощный, он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 километров в час. Практический потолок составляет 13 000 метров, а максимальная продолжительность полета – 24 часа.

Характеристики MQ-9 Reaper:

Потолок: 15 километров.

Автономность: 16 – 28 часов.

Дальность: 1900 км.

Длина: 11 метров.

Грузоподъемность: 1700 кг.

Вес: 2223 килограмма (пустой); 4760 килограмм (максимальный).

Размах крыла: 20 метров.

Максимальная скорость: 482 километра в час.

Крейсерская скорость: 313 километров в час.

На вооружении у него 6 точек подвески:

2 внутренних по 680 килограммов.

2 посредине крыла по 230 – 270 килограмм.

2 консольные по 68 – 91 килограмм.

Единственный дрон в Украине, похожий на MQ-9 Reaper – это турецкий Bayraktar TB2. Однако последний значительно проигрывает в характеристиках. Так, MQ-9 Reaper имеет большую дальность (1900 километров против 150 километров), более высокую скорость полета (400 километров в час против 222 километров в час).

Мощность двигателя у американского дрона – более 900 лошадиных сил (у TB-2 Bayraktar – 100 лошадиных сил). Что касается вооружения, то TB-2 Bayraktar имеет четыре точки подвески для боеприпасов весом до 37,5 килограмма.

Правда, MQ-9 Reaper стоит гораздо дороже, чем TB-2 Bayraktar – 32 миллиона долларов против 1 – 2 миллионов долларов.

Характеристики Bayraktar TB2:

Длина: 6,5 метра.

Размах крыла: 12 метров.

Максимальная взлетная масса: 650 килограмм.

Грузоподъемность: 55 килограмм.

Максимальная скорость: 222 километра в час.

Крейсерская скорость: 130 километров в час.

Радиус действия: 150 километров, обновленная версия – до 300 километров.

Потолок: 8200 метров.

Автономность: 24 часа.

Почему Украине нужны MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper оснащен высокоточными ракетами AGM-114 Hellfire. Эти ракеты при относительно маленьком весе в 50 килограммов имеют дальность полета до 8 – 11 километров, а мощности боевой части достаточно для уничтожения всех видов бронетехники на поле боя. Для более мощного удара можно использовать 230-килограммовые высокоточные бомбы.

MQ-9 Reaper может вести огонь ракетами воздух-воздух, в частности, AIM-9X с дальностью уничтожения целей на расстоянии до 35 километров. Дрон также имеет мощные сенсоры, кроме привычных тепловизоров у него есть радар с синтезированной апертурой. Он предназначен для того, чтобы видеть врага на земле, несмотря на облака.

Еще одно преимущество дрона – спутниковый канал связи между дроном и станцией управления. То есть такое понятие как дальность управления вообще не важно для этого дрона. Также практически невозможно заглушить такую связь станциями радиоэлектронной борьбы.

У MQ-9 Reaper есть версия ER (extended range) с расширенной до 2575 километров дальностью полета. То есть такой дрон можно использовать из глубокого украинского тыла. Также есть возможность наносить им удары по тылу российских войск или использовать для разведки в тылу врага.

БПЛА активно использовались во время войны в Афганистане и Сирии.

Дроны есть на вооружении у таких стран:

США: 200 MQ-9A и 35 MQ-9.

Великобритания: 10 MQ-9A.

Италия: 9 MQ-9A.

Турция: 4 MQ-9.

Франция: 6 MQ-9A.

Украина может получить эти дроны за 1 доллар

Производитель оружия предлагает правительству Украины купить два дрона Reaper MQ-9 за один доллар. Предложение будет включать в себя наземную станцию управления для управления беспилотниками почти в любом месте. Это предложение сделал Линден Блу, исполнительный директор General Atomics, производящий Reapers.

Однако соглашение потребует от Киева потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку и около 8 миллионов долларов каждый год на техническое обслуживание.

Белый дом, который должен одобрить продажу, отказался от комментариев. Представитель General Atomics отметил, что компания не может комментировать конкретные соглашения, но «они верят, что Украине нужны такие дроны, как Reaper, и в ближайшее время».

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