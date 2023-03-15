Китай перехитрил Кремль 15.03.2023, 13:01

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Почему Си Цзиньпин не подтверждает визит в Москву.

Китай все активнее приобщается к теме войны России против Украины. В этом процессе Пекин руководствуется исключительно собственными интересами.

Об этом «24 каналу»( ) рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, лидер Китая Си Цзиньпин собирается посетить Москву 21 марта.

Однако при этом китайские власти не афишируют свои намерения и официально не подтверждают визит в Россию.

«Это очень в китайском стиле – до последней минуты держать все в подвешенном состоянии. Вероятно, визит Си в Москву готовится. Но китайцы оставляют за собой право передумать», – отметил Фейгин.

По его словам, в таком случае Китай может сказать, что, мол, никакого визита и не планировалось.

Фейгин считает, что вряд ли Си Цзиньпин едет к Владимиру Путину для того, чтобы поддержать российского диктатора или предоставить ему оружие.

Ведь в СМИ появился слив информации о том, что после визита в Москву лидер Китая может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Если бы Китай вместе с Путиным хотел всех победить, Си действовал бы иначе. Тогда бы не было этой информации о разговоре с Зеленским. А такие планы у Си Цзиньпина есть. Китай пытается быть хитрее во всей этой ситуации», – сказал правозащитник.

По его словам, Пекин в известной степени выступает адвокатом Москвы и пытается спасти Владимира Путина. Однако стремится сделать это такой ценой, которая была бы выгодна самому Китаю.

«Си Цзиньпин встречался с президентом США Джо Байденом в ноябре 2022 года на полях саммита лидеров G20. Там они все решили по поводу России. США больше не сопротивляются тому, что Китай осуществляет медленную экспансию на Россию», – отметил Фейгин.

Он добавил, что Пекин уже достиг того, что в его зону влияния попало все евразийское пространство России. А теперь Китай хочет получить еще и Тайвань. По мнению Фейгина, эту задачу практически невозможно решить.

Однако Китай надеется, что сможет как-нибудь продвинуться в вопросе Тайваня путем посреднической миссии в войне России против Украины.

«Си Цзиньпин в определенном роде хочет выступить миротворцем, ведь он может иметь контакт с обеими сторонами конфликта», – сказал правозащитник.

Он добавил, что Киев теоретически готов принять такую посредническую помощь. Ведь Владимир Зеленский не отказывается от разговора с Си Цзиньпином.

Также, по словам Фейгина, Китай пытается оспорить роль США в этом конфликте.

«США не являются ментором для двух сторон. Вашингтон является прямым союзником Киева. А Пекин претендует на промежуточную позицию, поскольку она более выгодна»,– отметил правозащитник.

Фейгин убежден, что Си Цзиньпин не вмешался бы в войну, если бы не увидел, что Москва проигрывает группе западных союзников вместе с Украиной.

«Китайцы понимают, что выиграть в этом противостоянии невозможно. А выйти из него нужно так, чтобы Россия совсем «оголилась», но осталась в том виде, в каком есть сейчас», – объяснил правозащитник.

Он добавил, что в таком случае Пекин сможет решать за счет ослабленной России свои экономические проблемы.

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