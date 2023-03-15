Последний крупный иностранный банк собрался на выход из России 1 15.03.2023, 16:17

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Российская экономика тотально отрезана санкциями от глобальной финансовой системы.

Отрезанная санкциями от глобальной финансовой системы, российская экономика может потерять последний крупный банк для расчетов с внешним миром, пишет Finanz.

Райффайзенбанк, через который проходит почти половина всех трансграничных платежей в РФ, рассматривает план окончательного ухода с российского рынка, сообщает Falter со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, руководство Raiffeisen Bank International обсуждает сделку, в рамках которой российский Райффайзенбанк, а также белорусская «дочка» Приорбанк достанутся Сбербанку, а австрийская группа в обмен получит замороженные активы российского банка в Европе (Sberbank Europe).

Сбер в свою очередь получит крупный российский банк в обмен на базировавшийся в Вене филиал Sberbank Europe, который находится в стадии ликвидации.

Входящий в топ-10 по размеру активов в РФ и включенный ЦБ в перечень системно значимых, Райффайзенбанк попал на радары властей США. В феврале Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина начало расследование деятельности банка в России, оккупированных регионах Украины и Сирии.

В конечном итоге это может привести к санкциям против Raiffeisen, рассказывали Reuters источники, знакомые с ситуацией.

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