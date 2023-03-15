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Последний крупный иностранный банк собрался на выход из России

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  • 15.03.2023, 16:17
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Последний крупный иностранный банк собрался на выход из России

Российская экономика тотально отрезана санкциями от глобальной финансовой системы.

Отрезанная санкциями от глобальной финансовой системы, российская экономика может потерять последний крупный банк для расчетов с внешним миром, пишет Finanz.

Райффайзенбанк, через который проходит почти половина всех трансграничных платежей в РФ, рассматривает план окончательного ухода с российского рынка, сообщает Falter со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, руководство Raiffeisen Bank International обсуждает сделку, в рамках которой российский Райффайзенбанк, а также белорусская «дочка» Приорбанк достанутся Сбербанку, а австрийская группа в обмен получит замороженные активы российского банка в Европе (Sberbank Europe).

Сбер в свою очередь получит крупный российский банк в обмен на базировавшийся в Вене филиал Sberbank Europe, который находится в стадии ликвидации.

Входящий в топ-10 по размеру активов в РФ и включенный ЦБ в перечень системно значимых, Райффайзенбанк попал на радары властей США. В феврале Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина начало расследование деятельности банка в России, оккупированных регионах Украины и Сирии.

В конечном итоге это может привести к санкциям против Raiffeisen, рассказывали Reuters источники, знакомые с ситуацией.

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