Последний крупный иностранный банк собрался на выход из России

Последний крупный иностранный банк собрался на выход из России1
- 15.03.2023, 16:17
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Российская экономика тотально отрезана санкциями от глобальной финансовой системы.
Отрезанная санкциями от глобальной финансовой системы, российская экономика может потерять последний крупный банк для расчетов с внешним миром, пишет Finanz.
Райффайзенбанк, через который проходит почти половина всех трансграничных платежей в РФ, рассматривает план окончательного ухода с российского рынка, сообщает Falter со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их словам, руководство Raiffeisen Bank International обсуждает сделку, в рамках которой российский Райффайзенбанк, а также белорусская «дочка» Приорбанк достанутся Сбербанку, а австрийская группа в обмен получит замороженные активы российского банка в Европе (Sberbank Europe).
Сбер в свою очередь получит крупный российский банк в обмен на базировавшийся в Вене филиал Sberbank Europe, который находится в стадии ликвидации.
Входящий в топ-10 по размеру активов в РФ и включенный ЦБ в перечень системно значимых, Райффайзенбанк попал на радары властей США. В феврале Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина начало расследование деятельности банка в России, оккупированных регионах Украины и Сирии.
В конечном итоге это может привести к санкциям против Raiffeisen, рассказывали Reuters источники, знакомые с ситуацией.