Белорусским водителям напомнили о новшествах при техосмотре 3 15.03.2023, 21:27

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На станциях не будут обращать внимание на наклейки и ржавчину, но есть нюансы.

Не за горами дачный сезон, и для многих водителей, которые на зиму ставили машину на прикол, он начнется не с уборки на участке, а с прохождения техосмотра. Издание «Витебские вести» поинтересовалось у начальника техцентра филиала УП «Белтехосмотр» Владимира Савицкого, с какими показателями не допустят автомобиль к дорожному движению.

В основном они касаются технического состояния тормозной системы: не получится пройти ТО при утечке сжатого воздуха из тормозных систем и нарушении их герметичности, а также при подтекании тормозной жидкости. Не дадут разрешения, если из-за коррозии есть вероятность потери герметичности или разрушения тормозов. Не пройдет ТО и машина с перегибами, перетиранием и другими повреждениями тормозных трубопроводов, с трещинами и деформациями на деталях.

Если раньше относительная разность тормозных сил колес оси не должна была превышать 30%, то сейчас правила ужесточились - 25% для осей транспортного средства с барабанными колесными тормозными механизмами, а если тормоза дисковые, то и вовсе 20%. Об этом мы рассказывали ранее.

Кроме того, сейчас удельную тормозную силу ручного тормоза будут рассчитывать автоматически, а не применять фиксированную величину, как было раньше.

Что касается рулевой системы автомобиля, то вращение руля должно оставаться плавным во всем диапазоне угла поворота. Нельзя, чтобы в гидросистеме усилителя рулевого управления подтекала жидкость, а детали были со следами деформации и дефектов.

Кроме того, эксперты будут следить, чтобы на приборной доске автомобиля не горели лампочки Check, АБС, «подушка безопасности».

К чему стали лояльней относиться при техосмотре в 2023

Теперь на техосмотре вас не развернут, если ваш автомобиль со ржавчиной. Также спокойней теперь будут относиться к наклейкам на машине, в том числе рекламным, если они не нанесены на стекло и не мешают обзору водителя.

Ну и, напомним, что для техосмотра в Беларуси больше не требуют медсправку. С собой достаточно взять водительское удостоверение, техпаспорт и страховку. А оплатить услуги можно на месте через ЕРИП.

Также архаизмом стали сертификат к техпаспорту и талон к водительскому удостоверению, их можно просто выкинуть.

Как часто нужно проходить техосмотр в 2023

Напомним, раз в полгода должны проходить техосмотр легковые автомобили, автобусы и другие транспортные средства, которые используются для перевозок пассажиров. Раз в год - авто, выпущенные более 10 лет назад, а также грузовики, автомобили-тягачи и седельные тягачи, специальные легковые авто. Раз в два года — автомобили, которым менее 10 лет.

Штрафы за отсутствие техосмотра

За отсутствие техосмотра (а его теперь контролируют в том числе и автоматические камеры) в первый раз, как правило, выносится предупреждение, а повторно выписывается штраф до 3 базовых величин (сейчас — до 111 руб.). При повторном подобном нарушении в течение года — от 2 до 5 базовых величин (74 – 185 бел. руб.).

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