Бухгалтер в Польше и Беларуси: чем отличается работа и уровень зарплат 1 16.03.2023, 10:38

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Минимальная зарплата в Польше на руки - более $600.

Какие обязанности входят в работу бухгалтера в Польше, чем они отличаются от Беларуси, сколько за это платят и где учат на польского бухгалтера? Выяснил MOST.

Бухгалтерия для фирмы в Польше — отличия от Беларуси

Бухгалтерия предприятия в Беларуси и Польше работает по общим принципам и во многом схожа. Каждое польское предприятие в конце года предоставляет отчёт о прибылях и убытках и баланс. Большие предприятия формируют более детальный баланс по сравнению со средними и мелкими. Но есть и ряд особенностей, которые отличают учёт в польских компаниях:

- Нет единой общепринятой бухгалтерской программы;

- Другой план счетов в учёте мелких и средних предприятий;

- Более либеральный подход к учёту.

Самая распространенная бухгалтерская программа в Беларуси — 1С бухгалтерия. В зависимости от вида деятельности в ней могут быть дополнительные функции и отчёты.

В Польше учёт малых предприятий можно вести в онлайн-формате на официальной государственной площадке E-MIKROFIRMA.

Для учёта на средних и крупных предприятиях используются такие программы, как SYMFONIA, SALDOE и другие. Каждую программу бухучёта адаптируют под специфику предприятия. Бухгалтер должен пройти обучение, чтобы работать в ней.

Обязанности бухгалтера в Польше — отличия от Беларуси

Работа бухгалтера в Польше заключается в том, что он принимает документы, вносит суммы в программу, а после на основании этих сумм формирует декларации и отчёты.

В Польше придерживаются принципа разделение труда и ответственности. Если штатный бухгалтер работает в определенной области, то никто не будет в рамках одной ставки дополнительно нагружать его другой работой, например, охраной труда или кадровым учётом.

В бухгалтерских бюро (Biuro rachunkowe), которые обслуживают компании также существует разделение труда и ответственности между бухгалтерами в зависимости от опыта и квалификации:

- Введение фактур;

- Проверка, сверка и отправка деклараций;

- Ответственность за финансовую отчётность предприятия.

В Беларуси на больших предприятиях чаще всего также можно встретить разделение функций и ответственности между бухгалтерами. Например, бухгалтер на первичном учёте, заместитель главного бухгалтера и главный бухгалтер.

А вот в малых и средних предприятиях ситуация иная. Несмотря на то, что суть бухгалтерской работы в Беларуси и в Польше одинаковая, белорусские специалисты часто выполняют не только свои прямые обязанности, но и другую бумажную работу предприятия. Это связано с высокой конкуренцией на рынке труда, а также с тем, что не все знают свои права или не верят, что можно их отстоять в суде.

Вот список обязанностей, которые часто выполняют бухгалтеры в Беларуси, и далеко не всегда можно встретить у польских:

- Набор платежек и платежи. У польского бухгалтера может вообще не быть доступа к расчётному счету предприятия, все оплаты проводит руководитель самостоятельно.

- Учёт товаров и проведение инвентаризации;

- Анализ причин убытков организации;

- Учёт задолженности по различным видам договоров;

- Консультация по сделкам и налогам;

- В суде интересы предпринимателя может представлять только налоговый консультант. Как правило, он же и консультирует его по вопросам налогов и сделок. Бухгалтер, давая совет не может и несет ответственности, в отличие от налогового консультанта.

Но это не значит, что нельзя договориться с бухгалтером в Польше о том, чтобы он, например, проводил платежи или вел учёт товаров для предприятия. Важно просто помнить, что по умолчанию этой обязанности может не быть.

Оплата труда

Если сравнить две страны, то в Польше бухгалтеры зарабатывают больше, а ответственности несут меньше.

Минимальная зарплата бухгалтера на полную ставку в Польше 2 607-3 015 злотых ($585-$677) на руки в зависимости от типа договора трудоустройства. Эта минимальная заработная плата, установленная в Польше на 15 марта 2023 и она действует по всей стране, независимо от города. Минималку обычно платят новичкам. Опытные специалисты зарабатывают до 8 тысяч злотых ($1700) по стране. Средняя зарплата в Белостоке — около 4 тысяч злотых ($880) на руки.

В Беларуси зарплата бухгалтера в областных городах это в среднем $300-350 на руки.

Обучиться профессии бухгалтера в Польше можно на курсах в полициальной школе, при университетах, при ассоциации бухгалтеров Польши.

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