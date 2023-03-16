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ВСУ разгромили и отбросили от Бахмута штурмовую группу войск РФ

  • 16.03.2023, 10:53
  • 2,090
ВСУ разгромили и отбросили от Бахмута штурмовую группу войск РФ

После потерь оккупанты отказались от ночной атаки на город.

Украинские военные ликвидировали еще группу российских окупантов на Бахмутском направлении. Захватчики были вынуждены отказаться от ночного штурма.

Об этом сообщает командование Сил спецопераций ВСУ.

«На Бахмутском направлении противник в очередной раз забрасывает позиции обороны телами. Операторы ССО Украины уничтожили 4 оккупанта, еще 3 были ранены. Противник понес потери и отказался от штурма на эту ночь», - сказано в сообщении.

Так, перехваченные переговоры захватчиком подтвердили результат работы украинских бойцов.

Как сообщал сайт Charter97.org, 15 марта украинские защитники сбили российский бомбардировщик Су-25 под Бахмутом Донецкой области.fb ig

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