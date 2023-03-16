Бойцы ВСУ взяли штурмом позиции «Вагнера» возле Бахмута
- 16.03.2023, 14:06
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Врага выбили военнослужащие роты «Дикое поле».
Воины Вооруженных сил Украины показали, как штурмуют позиции наемников ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута. Этот город на Донетчине сейчас – самая горячая точка фронта.
Видео опубликовали в Telegram-канале «Информационное сопротивление».
Как отмечается, на кадрах зафиксирована работа военнослужащих роты «Дикое поле» 67-й отдельной механизированной бригады.
«Где-то в районе Бахмута... Штурм позиций ЧВК «Вагнер» военнослужащими роты «Дикое поле» 67-й отдельной механизированной бригады», – говорится в публикации.
Защитники продолжают оборону города-крепости, осуществляя штурмовые действия и уничтожая врага в ближнем бою.