Бойцы ВСУ взяли штурмом позиции «Вагнера» возле Бахмута 16.03.2023, 14:06

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Врага выбили военнослужащие роты «Дикое поле».

Воины Вооруженных сил Украины показали, как штурмуют позиции наемников ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута. Этот город на Донетчине сейчас – самая горячая точка фронта.

Видео опубликовали в Telegram-канале «Информационное сопротивление».

Как отмечается, на кадрах зафиксирована работа военнослужащих роты «Дикое поле» 67-й отдельной механизированной бригады.

«Где-то в районе Бахмута... Штурм позиций ЧВК «Вагнер» военнослужащими роты «Дикое поле» 67-й отдельной механизированной бригады», – говорится в публикации.

Защитники продолжают оборону города-крепости, осуществляя штурмовые действия и уничтожая врага в ближнем бою.

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