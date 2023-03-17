«Поняла, что происходит что-то странное» 17.03.2023, 11:46

3,250

В Барановичах курс массажа двухмесячному ребенку закончился судом.

Двухмесячной дочери барановичанки Людмилы Швайко понадобился лечебный массаж. По совету педиатра женщна обратилась к специалисту, но ребенку стало хуже. Оказалось, у массажиста нет ни медобразования, ни лицензии, чтобы оказывать такую услугу. Людмила это доказала в суде. Но мужчина по-прежнему предлагает услуги детского массажа, а она продолжает бороться за то, чтобы на это обратили внимание. Об истории с сомнительным лечением пишет Intex-press.

«Врач уверяла, что он квалифицированный, хороший массажист»

В апреле 2021 года Людмила находилась в детской больнице со своей двухмесячной дочкой. Девочка появилась на свет недоношенной, ей был поставлен диагноз «синдром двигательных нарушений».

Врач-педиатр, у которой наблюдался ребенок Людмилы, сообщила, что девочке необходим лечебный массаж, и посоветовала прибегнуть к услугам знакомого ей специалиста — Виталия Баранова.

— Врач перечисляла его достоинства, уверяла, что он квалифицированный, хороший массажист. Рассказывала, что он чуть ли не единственный специалист в Барановичском районе, способный избавить мою дочь от недуга. При этом педиатр отметила, что сеансы Виталия расписаны чуть ли не на полгода вперед, из-за чего попасть к нему на прием может быть проблематично, — вспоминает Людмила.

Женщина начала изучать информацию о Виталии в интернете. По ее словам, на страницах в соцсетях он позиционировал себя как техник-массажист первой медицинской категории, преподаватель курсов по массажу, член всевозможных ассоциаций и участник разных семинаров.

Доверившись совету педиатра и эффектному резюме массажиста в интернете, женщина связалась с ним по телефону и рассказала о проблеме своего ребенка. Виталий согласился оказать услуги массажа двухмесячной дочке Людмилы. За десять сеансов на дому он попросил предоплату в 250 рублей. Женщина была счастлива, что ей удалось попасть к специалисту, о котором так лестно отзывалась педиатр. Но уже спустя пару сеансов массажа у Людмилы возникли сомнения по поводу квалификации специалиста.

— У меня было представление о том, что из себя представляет детский массаж, неоднократно видела в больнице, как с детьми работает специалист. В моей же ситуации после нескольких сеансов я поняла, что происходит что-то странное, — рассказывает женщина.

«На любые замечания с моей стороны он злился»

Людмила обратила внимание на приемы, которые Виталий использовал для детского массажа. Они показались женщине подозрительными: он нажимал на шею и голову девочки, причиняя ей боль, сажал ее, что в таком возрасте делать запрещено.

— На любые замечания с моей стороны он злился, рассказывал, что только недавно прошел курсы по повышению квалификации и работает «по новой методике». Просил не вмешиваться в процесс, ссылаясь на то, что и так взялся помочь без очереди, — рассказывает женщина.

Когда все десять сеансов массажа прошли, Людмила начала замечать, что ее дочь стала капризной и беспокойной, плохо спала. С каждой неделей, по словам женщины, состояние ребенка ухудшалось, поэтому спустя полтора месяца после последнего сеанса массажа женщина обратилась в реабилитационный центр раннего развития в Барановичах. Там она узнала, что та услуга, которую оказал Виталий, не имеет ничего общего с комплексным медицинским массажем, который на самом деле был необходим ее девочке.

— У меня буквально волосы зашевелились на голове! Слава богу, что это хотя бы так закончилось, все могло быть куда хуже, — отмечает женщина.

В реабилитационном центре девочке провели сеансы лечебного массажа, физкультуры, гимнастики и оказали другую необходимую медицинскую помощь. Ребенку стало лучше. Но Людмиле не давал покоя вопрос: как могло случиться, что после массажа специалиста, которого порекомендовал врач, ее дочери не стало лучше, а наоборот, понадобилась медицинская помощь?

«Прослушав какие-то курсы, вызвался делать массаж ребенку с диагнозом»

Людмила решила выяснить вопрос квалификации Виталия как массажиста и обратилась в несколько частных организаций, в которых он проходил курсы. Выяснилось, что программа таких курсов рассчитана только для домашнего использования.

Тогда Людмила написала письмо в Минздрав, в котором просила разъяснить, при каких обстоятельствах можно проводить детский массаж и имеет ли Виталий на это полномочия в принципе. Ответ поверг женщину в шок. В письме говорилось, что услуги лечебного массажа может оказывать только человек с медицинским образованием и лицензией Минздрава в специальных медицинских помещениях, отвечающих санитарным номам и правилам. Оказание же любых других услуг с целью лечения недопустимо. Более того, в ответе сообщалось, что «ИП Баранов за получением лицензий в Министерство здравоохранения не обращался».

— Если бы я знала, что этот человек не имеет медицинского образования, я бы ни на шаг не подпустила его к своей дочери! Фактически, прослушав какие-то курсы, он вызвался делать медицинский массаж моему ребенку с диагнозом! — говорит женщина.

Людмила позвонила Виталию и попросила вернуть деньги, которые он у нее взял за массаж. Тот отказался. Тогда женщина обратилась в суд. Суд признал, что услуга была оказана некачественно, и обязал Виталия вернуть деньги за массаж и уплатить моральную компенсацию. Однако женщина считает, что этого недостаточно, ведь Виталий продолжает оказывать свои услуги и даже обучает других людей массажу.

— Недавно я вновь увидела его посты в соцсетях. Среди услуг указан в том числе и детский массаж, — поясняет Людмила.

Именно это, как отмечает женщина, и заставило ее рассказать свою историю, чтобы предупредить других родителей.

Людмила уверена, что люди без медобразования не должны оказывать подобные услуги, поэтому вот уже полтора года пытается добиться, чтобы на эту проблему обратили внимание. Женщина недоумевает, почему никто не контролирует деятельность таких специалистов, и в качестве примера приводит ответ Барановичского райисполкома от 25 февраля 2022 года.

— В письме поясняется, что при регистрации ИП даже на вид деятельности по охране здоровья, осуществляемой работниками, имеющими среднее специальное медобразование — а у Виталия на тот момент был такой вид деятельности — не требуется представление каких-либо дополнительных документов, в том числе и о наличии медобразования. Мало того, в письме указано, что это запрещено законодательством! — возмущается Людмила.

У женщины уже большая стопка ответов на ее обращения в различные инстанции, и останавливаться, по ее словам, она не собирается. Если в Барановичах его не лишат права заниматься своей деятельностью, она обещает обратиться к министру МВД, а если понадобится, и в администрацию Лукашенко.

«Если бы я знал о проблемах со здоровьем у девочки — ни в коем случае не брался за массаж»

Intex-press связался с педиатром, которая посоветовала Людмиле услуги Виталия Баранова, а также с самим массажистом. Оба уверены, что женщина излишне драматизирует и ничего противоправного Виталий не сделал.

— Мне по-человечески жаль маму, которая столкнулась с подобной ситуацией, но мне кажется, что эта ситуация слишком раздута и ее следует просто отпустить. Считаю, что факта преступления со стороны Виталия нет, — отмечает педиатр.

По словам Виталия Баранова, он никого не пытался ввести в заблуждение и оказывал услуги не медицинского, а профилактического массажа, для которого медицинское образование не требуется.

— Педиатр мне сообщила, что у ребенка Людмилы мышечный тонус — легкий спазм мышц, что, к слову, бывает у каждого второго ребенка при рождении. Если бы мне сообщили о проблемах со здоровьем у девочки, я бы ни в коем случае не брался за массаж. Да и если бы эти проблемы были, ее не выписали бы из больницы, — говорит Виталий.

Мужчина отмечает, что мама ребенка обратилась в реабилитационный центр только спустя полтора месяца после массажа, а за это время с ребенком могло произойти что угодно.

— За это время ее состояние могло ухудшиться из-за чего угодно, но обвинять меня в том, что виноват я, абсолютно неправильно, — считает он.

Виталий отмечает, что его деятельность не раз проверяли различные инстанции и «в ней нет никаких нарушений».

— Деятельность по обеспечению физического комфорта, которой я сейчас занимаюсь, не подразумевает наличие обязательного медицинского образования, — резюмировал он.

Из ответа Министерства здравоохранения:

• Услуги по лечебному массажу (лечебный массаж означает механическое и (или) рефлекторное дозированное воздействие на ткани и органы человека, осуществляемое с применением специальных массажных приемов и (или) приспособлений для купирования расстройств здоровья или предупреждения обострения имеющихся заболеваний в целях достижения лечебного, реабилитационного или профилактического эффекта) являются медицинской деятельностью и подлежат лицензированию в Министерстве здравоохранения, а работники, осуществляющие данные либо любые иные работы и услуги медицинской деятельности, обязаны иметь медицинское образование и отвечать иным установленным лицензионным требованиям и условиям.

• В государственные стандарты Республики Беларусь (СТБ) включены следующие виды массажа, для выполнения которых НЕ требуется медицинское образование: косметический (эстетический, гигиенический) массаж, косметический гигиенический массаж с ароматическим воздействием, стоун-массаж, аювердический массаж, этнический спа-ритуал, который предполагает использование приемов поверхностного воздействия на ткани (кожу и подкожно-жировую клетчатку).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».