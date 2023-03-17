Что будет с организмом, если отказаться от алкоголя хотя бы на 30 дней

Что будет с организмом, если отказаться от алкоголя хотя бы на 30 дней24
- 17.03.2023, 12:40
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Результаты ошеломляют.
Если хотите сэкономить деньги (в некоторых случаях кругленькую сумму), да еще и очень ощутимо улучшить состояние своего организма, стоит просто отказаться от напитков, которые точно не жизненно важные, пишет health.unian.net.
Вы когда-то задумывались над тем, что, если забыть об алкоголе по крайней мере на месяц, то можно купить что-то правда необходимое, а главное - невредное. А что будет, если отказаться от алкоголя на всю жизнь?
Некоторые считают алкоголь отличным бюджетным «антидепрессантом» и не видят проблемы в том, что довольно часто «балуются» спиртными напитками, при этом, их морально-психологическое состояние не улучшается, а все с точностью наоборот.
Почему стоит отказаться от алкоголя
Есть целый ряд негативных последствий от алкогольных напитков. Для любителей «красного полусладкого» отметим, что и вино способно навредить. Среди главных побочных эффектов регулярного употребления спиртного врачи называют:
склейку эритроцитов, закупорку микрокапилляров, гибель тысячи нейронов от недостатка кислорода;
наркотический эффект, по окончании которого наступает краткосрочная эйфория, после которой можно впасть в депрессию, возможны агрессия и паника;
увеличение сердца, в перспективе - инфаркт;
цирроз печени, панкреатит и рак поджелудочной железы.
Если вы хотите здоровых детей - алкоголь точно не для вас. По сведениям ученых, большинство детей с врожденной инвалидностью или отклонениями в умственном развитии рождаются у тех, кто пьет алкогольные напитки в больших объемах.
Сила воли и мотивация у всех разные, поэтому не каждый сможет отказаться от того, что является неотъемлемой частью его жизни или так называемым «антидепрессантом». Хотя, наверное, все понимают, что будет, если полностью отказаться от алкоголя - конечно же, позитивные изменения. Главное понять, - ваша «душевная панацея» является, возможно, одним из главных врагов организма.
Что если отказаться от алкоголя на 30-31 день
Уже через месяц вы можете заметить, как отсутствие алкоголя в вашей жизни позитивно повлияло на вас самих. Изменения проявятся в следующем:
улучшении концентрации внимания;
снижение уровня тревожности;
улучшении сна;
нормализвации работы желудочно-кишечного тракта;
увеличении работоспособности;
улучшении состояния кожи.
Что будет, если отказаться от алкоголя навсегда
Когда вы вообще перестанете употреблять алкоголь, то:
мозг будет работать лучше;
снизится риск заполучить инфаркт или инсульт;
внешне вы будете выглядеть моложе;
ваше настроение не будет зависеть от «стимулятора»;
снизится риск возникновения депрессивных состояний;
вам будет проще держать себя в форме (алкоголь достаточно калорийный);
ваш иммунитет станет крепче, поскольку витамины и минералы будут усваиваться лучше.