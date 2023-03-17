В Минске будут судить контролера, которая штрафовала невиновных 2 17.03.2023, 13:18

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иллюстративное фото

Хотела получить премию.

В Минске за злоупотребление служебными полномочиями будут судить контролера пассажирского транспорта.

Чтобы получить премию за достижение высоких результатов в трудовой деятельности, 53-летняя женщина внесла заведомо ложные сведения в постановления о наложении административного взыскания, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Обвиняемая использовала ранее полученные персональные данные двух человек и выносила заведомо ложные постановления о наложении на них административного взыскания за безбилетный проезд.

Действия женщины квалифицировали по по ч. 2 ст. 424 УК Беларуси (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Избранную в отношении нее меру пресечения в виде личного поручительства прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.

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