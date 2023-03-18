Хлесткая политическая оплеуха 5 Андрей Окунь

18.03.2023, 10:33

7,318

Выдача ордера на арест Путина именно 17 марта не случайна.

Главные выводы и прогнозы после выдачи международного ордера на арест Путина:

1. Утверждается вектор на уничтожение наследия президента России Владимира Путина и его вертикали власти. Международная элита определилась в том, каким видит будущее Путина, выдав бессрочный ордер на его арест и определив в террористы по типу Каддафи и Омара аль-Башира;

2. Соответственно крепчает уверенность в победе Украины в войне против России. Мы видим, какими глазами мир начинает смотреть на Путина. Он больше не лидер «второй армии мира». Он военный преступник, ворующий детей;

3. Запад, который российская власть называла слабым и нерешительным, в очередной раз показал, что может делать «красиво». Хлесткая политическая оплеуха полетела по лицу Путина за день до празднования присоединения Крыма к России и за несколько суток до крайне важного визита Си Цзиньпина в страну впервые с начала войны. Поэтому выдача ордера именно 17 марта не случайна, это буквально политический язык жестов;

4. Кремлю нечем отвечать на постановление Международного уголовного суда Гааги. Путинская власть не может собрать вокруг себя хотя бы небольшую коалицию, способную политически противостоять союзникам Украины. Выкрики провластных спикеров, дескать, «нам вообще по барабану на ваши ордеры», ничтожны. Российской власти все равно, только пока Путин находится в России;

5. Самолюбию Путина нанесен огромный и чувствительный удар. Это важный фактор, который стоит учитывать, потому что внешняя политика России во многом выстраивалась вокруг этого чувства президента. Путин всегда желал большего веса в мировых делах, искал большего уважения. Мюнхенская речь 2007 года была именно про это. Отсюда и обращение к Америке, которая должна заметить Путина и признать его равным. Эта речь в Мюнхене сделала его самым популярным политиком года. Это был невиданный триумф, которому не суждено было повториться. На самом деле ордер на арест - немыслимое политическое оскорбление, если понять, насколько падает статус Путина на международной арене;

6. В продолжении темы самолюбия. Западные институты власти показывают, что способны управлять передвижениями президента России и диктовать, в какой стране ему можно появляться, а в какой нет. Представляете, как это может воспринять человек, который за 22 года нахождения у власти не привык слышать слово «нет»?

7. Репрессии в России начнут усиливаться - это единственное поле, где путинская власть может добиваться успехов. Путина буквально закрывают в одной клетке с россиянами, подпирая к стенке. Отныне в большинстве цивилизованных стран мира Путин военный преступник, а значит он будет пытаться сделать все, чтобы минимизировать риски потери власти. Президент, чувствуя угрозу собственному будущему, будет позволять раскручиваться маховику насилия все сильнее. Система окончательно выберет путь деградации, кошмаря население и охотясь на несуществующих врагов народа;

И наконец:

8. Путин всего лишь человек, который ошибается, если получает отпор. Он довольно заурядный политик, не умеющий принимать сложные решения в критической ситуации. Сегодня ему коротко обрисовали будущее, которое он не сможет предотвратить.

Андрей Окунь, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».