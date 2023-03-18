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В центре Минска нашли неприметный дом с элитными квартирами

  • 18.03.2023, 13:07
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В центре Минска нашли неприметный дом с элитными квартирами

Покупателей заманивают трехметровыми потолками, подземным паркингом и консьержем.

Этот семиэтажный дом спрятался среди хрущевок в районе «тихого центра» Минска. Когда-то на месте будущей элитной новостройки стояли двухэтажные «сталинки», но в 2011 году их снесли. Новое жилое здание на улице Смолячкова, 4 обрело очертания в конце 2013 года. В последующие за сдачей месяцы продаж «квадрат» тут предлагали за космические 2500 долларов.

Журналисты realt.by посмотрели, а почем квартиры в элитном доме продают сейчас.

Семиэтажная новостройка всего на 36 квартир изначально позиционировалась как клубный дом. Потенциальных новоселов удивляли трехметровыми потолками, подземным паркингом, консьержем, скоростными лифтами и видеонаблюдением. Правда, вот двор в «элитке» подкачал — особенного благоустройства или современной детской площадки тут не организовали.

Дом возводил российский застройщик «Беллер-Корона», который начинал свой путь в Москве. Его силами застраивались как элитная Рублевка, так и районы массового жилья. Первый проект, реализованный застройщиком в Минске, − дом повышенной комфортности на Румянцева.

В доме на Смолячкова можно заметить вентилируемый фасад из керамогранита и витражное остекление лестничных зон, есть тут и подземный паркинг на 57 машиномест (и это на 36 квартир). Обычная парковка во дворе тут также присутствует.

Собственная территория у семиэтажки — небольшая. Об общественных зонах отдыха в те годы еще не думали. Заезд к дому оборудован шлагбаумом.

С подземной автостоянки на швейцарском лифте можно подняться на любой жилой этаж. Подъезды дома, как и вентилируемый фасад, оформлены в коричнево-бежевых тонах.

На каждом этаже расположены по три квартиры свободной планировки. Во всех планировках предусмотрены выделенные помещения под гардеробные или кладовые, два санузла и окна на одну-две-три стороны света. Площадь квартир в доме немаленькая — от 137 до 154 «квадратов»: однушек тут изначально не было.

Учитывая центральное расположение, рядом с комплексом имеется вся инфраструктура: магазины, кафе, рестораны, два детских садика, две общеобразовательных школы, гимназии, архитектурный колледж, Минский государственный лингвистический университет, кинотеатр, метро «Площадь Победы».

Что тут продают?

Сейчас в комплексе продаются 4 квартиры.

Самый шикарный вариант — 135-метровая дизайнерская квартира на последнем этаже. Сообщается, что в квартире никто никогда не проживал, а ремонт выполнен под авторским надзором архитектора-дизайнера из Лондона.

Квартира состоит из большой кухни-гостиной, двух изолированных спален, двух санузлов, гардеробной, кладовой и постирочной. При отделке квартиры использованы качественные материалы, выполнена бескаркасная система звукоизоляции, установлена вся необходимая бытовая техника.

В стоимость жилья входят и два машино-места в подземном паркинге, куда ведет лифт. Стоимость этой квартиры — 560 тысяч долларов (4130 долларов — за «квадрат»).

Следующая квартира также от дизайнера — более того, эта трешка стала номинантом конкурса «Лучший интерьер 2021». Новых собственников ждет «141 квадратный метр красоты, функционала, комфорта, оригинальности, элитных брендов, удобства, и, конечно, мастерства автора проекта − архитектора-дизайнера Наталии Галонской».

Квартира расположена на пятом этаже. Пространство разделено на две равные половины. Первая − это столовая, гостиная и кухня, а также гардероб и гостевой санузел. Вторая − приватная часть с двумя спальными комнатами и ванной. Цена квартиры — 430 тысяч долларов (3041 доллар — за «квадрат»). В стоимость также входит машино-место в подземном паркинге.

Кроме того, в комплексе есть 2 квартиры без ремонта. Четырехкомнатная квартира площадью 154 «квадрата» под чистовую отделку, расположенная на 4-м этаже, предлагается по цене в 278 тысяч долларов (1795 долларов — за «квадрат»). Аналогичную квартиру на 150 «квадратов» на третьем этаже продают за 264 тысячи долларов (1755 долларов — за «квадрат»).

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