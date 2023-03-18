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Гитариста «Крамбамбулі» и Pomidor/off этапировали в колонию

  • 18.03.2023, 18:10
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Гитариста «Крамбамбулі» и Pomidor/off этапировали в колонию

Музыканта обвинили по трем статьям Уголовного кодекса.

Гитариста «Крамбамбулі» и Pomidor/off Владислава Плющева этапировали в новополоцкую колонию №1, сообщает правозащитный центр «Вясна».

В ноябре прошлого года ему присудили три года колонии и штраф в 300 базовых величин.

В августе прошлого года Плющева уже судили по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 188 (Клевета) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти). Тогда суд приговорил музыканта к 2 годам колонии общего режима, конфискации автомобиля и штрафу в 6400 рублей.

Правозащитники признали музыканта политзаключенным.

Владислав Плющев играл в группах «Крамбамбуля», ZET, Pomidor/off и Hasta la Fillsta.

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