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Гиркин в панике набросился на Шойгу

  • 18.03.2023, 22:05
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Гиркин в панике набросился на Шойгу

Военного преступника напугала большая колонна бронетехники в Украине.

На днях в Украине была замечена огромная колонна западных броневиков, направляющаяся, предварительно, к линии фронта. Кадры взволновали российского диверсанта, военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова).

С истеричным постом он выступил 18 марта на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

На видео в Украине попала колонна из более чем 40 единиц броневиков HMMWV M1152, Husky TSV, Wolfhound и прочих. Гиркин отметил, что украинцы спустя год войны вполне свободно перемещают по своей территории вооружение, не опасаясь ударов РФ. В этом он обвинил министра обороны Сергея Шойгу, обозвав того «фанерным маршалом».

«И не боятся ни авиации, ни ракет… трудами Фанерного Маршала мы не можем сделать этой колонне ни-че-го!» - возмутился военный преступник.

Отметим, что у России нет технических возможностей для того, чтобы вычислять скопления боевой техники ВСУ и наносить по ней удары. Единственное, на что способна «вторая армия», это ракетами бить по стационарной критической инфраструктуре Украины, усложняя жизнь простым гражданам.

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