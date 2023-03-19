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СМИ: Российская пропаганда выдала фейк о визите Путина в Мариуполь

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  • 19.03.2023, 8:35
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СМИ: Российская пропаганда выдала фейк о визите Путина в Мариуполь

Никаких доказательств, фотографий или видео не опубликовано.

Российские пропагандисты заявили, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы посетил оккупированный и разрушенный Мариуполь Донецкой области.

О «визите» диктатора сообщили ТАСС и РИА «Новости», передает nv.ua.

Путин, якобы, «осмотрел ряд объектов города, а также пообщался с местными жителями», прилетев на вертолете. По городу диктатор «ездил на автомобиле, делая остановки».

Никаких доказательств, фотографий или видео с «визитом» кремлевского диктатора в оккупированный и разрушенный город не публикуется. Информация о якобы поездке была опубликована около 5 часов утра по киевскому времени.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

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