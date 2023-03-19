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Официальное клеймо

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  • Телеграм-канал «Родина слонов»
  • 19.03.2023, 8:57
  • 6,478
Официальное клеймо

Напряжение в российских элитах растет.

Ордер Международного суда в Гааге на арест Путина выступает чрезвычайно сильным сигналом того, что никаких переговоров Запада с Россией при Путине уже больше не будет никогда. Путин официально назван подозреваемым в военных преступлениях.

На Путине теперь стоит клеймо военного преступника, общение и контакты с которым теперь станут нежелательными для большинства стран, даже тех, которые не ратифицировали Римский Статут. Путин стал абсолютно токсичен и общение с ним грозит существенной потерей репутации. Интересно, приедет ли товарищ Си в Москву после такого сигнала?

Для российских политических и экономических элит России ордер гаагского суда означает, что стратегия Путина на затягивание войны и надежду, что Запад поменяет свое отношения к России бесперспективна, и они потеряют идут на дно вместе с Путиным. Путинская паранойя относительно своей личной безопасности усилится до небес. Напряжение в российских элитах может усилиться, что будет способствовать ослаблению способности режима вести длительную войну.

Ответом Путина на такой ордер будут истерические попытки напакостить Украине и Западу: новые ракетные атаки и диверсии. Подготавливаемые в спешке диверсии против Запада будут скорее всего неудачными и приведут к раскрытию европейскими спецслужбами российских шпионских и диверсионных сетей.

Примечательно, что Путина обвиняют не в развязывании агрессивной войны против Украины, а за преступления против детей.

Это существенно усложнит Путину контакты даже с теми, кто все ещё поддерживает с ним отношения: Китаем, Индией, Турцией и странами Средней Азии. Вряд ли кто-то из их лидеров захочет быть на одной фотографии с человеком, который совершает преступления против детей. Тем более, что доказательств таких преступлений пруд пруди: Россия сама признавалась в незаконном перемещени и насильственном перевоспитаниии украинских детей.

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